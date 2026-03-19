A fehérorosz klasszis, Arina Szabalenka, valamint a korábbi világelső Iga Swiatek február 13-án, mindössze két nappal a rajt előtt lépett vissza a rangos dubaji keménypályás versenytől.

Arina Szabalenka kirohanása felrobbantotta a teniszvilágot

Miért borult ki Arina Szabalenka?

A torna igazgatója, Salah Tahlak ezt követően élesen bírálta a játékosokat, sőt, felvetette, hogy ranglistapont-levonással kellene büntetni őket.

Szabalenka nem hagyta szó nélkül a megjegyzéseket. A négyszeres Grand Slam-győztes teniszező szerint a tornaigazgató „nem a legjobb arcát mutatta”, és különösen csalódott amiatt, hogy a versenyszervezők nem a játékosok érdekeit tartják szem előtt.

Szomorú látni, hogy a tornák nem védenek minket. Csak az eladások és a saját eseményük számít nekik”

– fogalmazott Szabalenka, aki

azt sem zárta ki, hogy a jövőben nem tér vissza Dubajba. „Számomra ez már túl sok.”

A világelső ugyanakkor remek formában tért vissza: vasárnap megnyerte az Indian Wells tornát, amely az első versenye volt azóta, hogy januárban döntőt veszített az Australian Open fináléjában. Elmondása szerint a visszalépés tudatos döntés volt, amely az egészsége megőrzését szolgálta.

A szezon előtt eldöntöttük, hogy prioritást adunk az egészségemnek. Szükség van szünetekre, hogy regenerálódjak és jobban felkészüljek a nagy tornákra”

– magyarázta.

A teniszezők körében egyre nagyobb problémát jelent a zsúfolt versenynaptár, amely gyakorlatilag 11 hónapon át tart. Szabalenka szerint ez az oka annak is, hogy sok játékos sérülésekkel küzd, és nem tudja a legjobb teljesítményét nyújtani.

A kétszeres Grand Slam-győztes Coco Gauff is kiállt mellette. Az amerikai játékos hangsúlyozta, hogy sem Szabalenka, sem Swiatek döntése nem volt személyes jellegű a torna felé.

„Próbáljuk a lehető legjobban teljesíteni a naptárt, de ez nagyon nehéz. Teljesen megértem, miért érez így. A megjegyzések feleslegesek voltak” – mondta Gauff.

Az eset újra ráirányította a figyelmet a profi tenisz egyik régóta vitatott problémájára: a túlterhelt versenynaptárra, amely egyre nagyobb terhet ró a játékosokra, és gyakran kényszeríti őket nehéz döntések meghozatalára.