A 26 éves rúdugró jelenleg a fedett pályás atlétikai világbajnokságon szerepel, de a világcsúcs ezúttal elmaradt. Armand Duplantis jelenleg 6,31 méterrel tartja a csúcsot, de ezen most nem tudott javízani. Duplantis 2024 nyarán jegyezte el gyönyörű modell kedvesét, Desire Inglandert. A pár a hírek szerint nemrég titokban összeházasodott és tervezik a hivatalos szertartást is.

Már mindenki tud Armand Duplantis házasságáról?

Senki sem vette észre, hogy a pár egy lépéssel tovább ment, és tényleg összeházasodtak, amíg ez véletlenül ki nem derült. A svéd-amerikai rúdugró, Armand Duplantis zárt körű szertartás keretein belül házasodott meg Stockholmban, Svédországban. A pár ráadásul még ebben az évben, Franciaországban, egy újabb esküvőt is tervezget.

A svéd állampolgároknak külföldi házasságkötés előtt regisztrálniuk kell a frigyet hazájukban, ezért is volt ennyire titkos Duplantis lépése.

Az egész dolog csupán azért derült ki, mert a Bislett Games egyik szervezője, aki egyben az esküvő meghívott vendége is volt, elárulta, hogy a kétszeres olimpiai bajnok nem vesz részt az egyik júniusi versenyen, mivel Cannes-ban lesz, hogy megünnepelje házasságkötését. Most, hogy kiderült a nagy hír, Duplantis úgy nyilatkozott: „még nem viselem a gyűrűt. Az igazi szertartást, és az esküvőt nyáron tartjuk”.

Talán jobb lett volna, ha nem mond semmit. Kissé meglepett, hogy kikotyogta, de így alakult. Ez van. Ez egy esküvő, ami egyszer történik meg egy életben. Kit érdekel, ha kihagysz egy két versenyt? Az elmúlt években annyiszor vesenyeztem, amennyiszer csak akartam”

– ecsetelte Duplantis, hangot adva annak, hogy nagyon nem örült.

Az atltika egyik legnagyobb világsztárja hozzátette, úgy érzi, még csak félig házas, mert nincs rajta a gyűrű a júniusi szertartásig.