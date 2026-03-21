A világ jelenlegi legjobb atlétájának számító rúdugró fedett pályás vb-címet ünnepelhet. Armand Duplantis esetében nem az volt a kérdés, hogy újabb aranyat szerez-e olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címei mellé, hanem, hogy megugorja-e 16. világcsúcsát.

Ezúttal nem próbálkozott új világcsúccsal Armand Duplantis

Duplantis március 12-én hazai pályán, Uppsalában 6,31-re javította a rúdugrás rekordját. A svéd atlétika sztár 5,50 méteren melegített be, majd 5,85-ön szállt be újra a versenybe.

Mindkét magasságot elsőre teljesítette, ahogy a határnak számító hat métert is. Ugyanakkor a hat méteren az ausztrál Kurtis Marschall, valamint a világbajnoki és Eb-második, olimpiai harmadik görög Emmanuil Karalisz is átjutott, sőt utóbbinak a 6,05-ön is sikeres volt az első kísérlete.

Karalisz, hogy nyomás alá helyezze Duplantist - aki nem hibázott a következő két magasságon (6,10, 6,15) sem - 6,20-ra emeltetett, de rontott. A svédnek, bár rezgett a léc, a 6,25 is sikerült. A görög, akinek legjobbja 6,17 méter, erre szintén a 6,25-öttel próbálkozott, de ismét be kellett érnie az ezüstéremmel verhetetlennek tűnő riválisa mögött.

Duplantis a világcsúcsnak nem futott neki, ami mutatja, hogy ezúttal a szokásosnál szorosabb versenyben diadalmaskodott.