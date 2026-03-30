Sokan a testépítés egyik legfontosabb és legikonikusabb alakjának tartják az osztrák tölgyet. Arnold Schwarzenegger helyett a fókusz most a 28 éves fiára, Joseph Baenára helyeződött, aki tarolt egy coloradói versenyen.

Arnold Schwarzenegger fia a bolygó legjobb génjeit örökölte

Fotó: Ig_joebaena

Arnold Schwarzenegger fia a bolygó legjobb génjeit örökölte

Joseph Baena kiköpött hasonmása apjának, három arany- és egy ezüstérmet nyert az NPC Natural Colorado versenyen. Első helyet szerzett a férfi nyílt testépítő nehézsúly, a férfi klasszikus fizikum „True Novice”, valamint a férfi klasszikus „Novice” kategóriában is. A klasszikus fizikum nyílt C-kategóriában pedig az ezüstérmet ítélte oda neki a szakmai zsűri. Baena az Instagram-oldalán megosztotta a színpadon készült képeit azzal a szöveggel: „küldetés teljesítve”. Schwarzenegger fia minden bizonnyal még számos versenyt nyer még a jövőben, hiszen apja után kiváló adottságokat örökölt.

A posztot azóta több mint 62 ezer ember kedvelte és háromezernél is több hozzászólás érketett. Akadt olyan, aki simán csak gratulált, de többen motiváló üzenetet is írtak a hétszeres Mr. Olimpia-győztes fiának. „Így kell bemutatkozni – büszke vagyok rád, haver” – írta egy felhasználó. Egy másik így szólt: „Fantasztikus kezdés, Big Joe, gratulálok”. Valaki pedig egyenesen egy szörnyeteghez hasonlította kiváló fizikuma miatt.