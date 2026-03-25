Nagy Judit a Pécs Aktuálnak arról beszélt, hogy az asztalitenisz országos bajnokság előtt még az éremszerzést sem tartotta reálisnak.
Úgy mentem neki az országos bajnokságnak, hogy nem hittem volna, hogy egyéniben érmes leszek. Párosban talán lesz esélyünk, gondoltam, de borzasztó nehéz ágon voltunk
– mondta a hosszúhetényi játékos, aki a pécsi Szent Mór Iskolaközpontban tanul.
A 17 éves versenyző végül pályafutása első felnőtt asztalitenisz országos bajnoki címét szerezte meg, miután a döntőben az ötszörös olimpikon Póta Georginát győzte le.
Asztalitenisz-ob: „Volt egy mumusom, de kiesett”
Nagy Judit arról is beszélt, hogyan alakult számára a verseny. „Egyéniben volt egy mumusom, Imre Leila, de vele nem kellett játszanom, mert kiesett, így jutottam el a döntőig, ahol Póta Georgina várt rám” – idézte fel.
A döntő különleges helyzet volt számára, hiszen korábban még nem játszott a rutinos ellenféllel. „A felnőttválogatottban együtt küzdünk, de sosem játszottam még ellene, és talán nem is bíztam volna magamban.”
A fiatal játékos szerint a fordulópont fejben történt meg.
Mindenki segített: az edzőm, Laci bá folyamatosan mondta, hogy meg tudom csinálni, az utolsó energiáimat is mozgósítsam. Mindenki elhitte, hogy sikerülhet, így aztán én is elhittem!”
A döntőben végül az döntött, hogy a saját játékát tudta érvényesíteni. „Nagyon fontos volt, hogy a saját játékomat tudtam játszani, a szerváim pedig rengeteget segítettek, szinte mindegyikből jól jöttem ki.”
„Le kellett ülnöm, és elsírtam magam”
A győzelem utáni pillanatokról is őszintén beszélt. „Végül győztem, ami után le kellett ülnöm, és el is sírtam magam. Fantasztikus érzés volt.”
A női döntő a generációk harcát hozta: a 41 éves Póta Georgina 2:1-re és 3:2-re is vezetett, a „jövőt képviselő” Nagy Judit azonban fordítani tudott, és megszerezte az aranyérmet.
A PEAC edzője, Orosz Gábor klubtörténeti jelentőségűnek nevezte az eredményt.
A PEAC-nak még nem volt felnőtt magyar bajnoka, most már van, ami tényleg óriási eredmény. Tudomásom szerint ilyen fiatalon negyven éve nem nyert senki felnőtt országos bajnokságot!”
– mondta.