Nagy Judit a Pécs Aktuálnak arról beszélt, hogy az asztalitenisz országos bajnokság előtt még az éremszerzést sem tartotta reálisnak.

Nagy Judit, a női egyéni kategória győztese (b) és ikertestvére, a bronzérmes Nagy Rebeka az asztaliteniszezők 109. országos bajnokságán a mosonmagyaróvári UFM Arénában

Úgy mentem neki az országos bajnokságnak, hogy nem hittem volna, hogy egyéniben érmes leszek. Párosban talán lesz esélyünk, gondoltam, de borzasztó nehéz ágon voltunk

– mondta a hosszúhetényi játékos, aki a pécsi Szent Mór Iskolaközpontban tanul.

A 17 éves versenyző végül pályafutása első felnőtt asztalitenisz országos bajnoki címét szerezte meg, miután a döntőben az ötszörös olimpikon Póta Georginát győzte le.

Asztalitenisz-ob: „Volt egy mumusom, de kiesett”

Nagy Judit arról is beszélt, hogyan alakult számára a verseny. „Egyéniben volt egy mumusom, Imre Leila, de vele nem kellett játszanom, mert kiesett, így jutottam el a döntőig, ahol Póta Georgina várt rám” – idézte fel.

A döntő különleges helyzet volt számára, hiszen korábban még nem játszott a rutinos ellenféllel. „A felnőttválogatottban együtt küzdünk, de sosem játszottam még ellene, és talán nem is bíztam volna magamban.”

Az ötszörös olimpikon Póta Georginának ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel

A fiatal játékos szerint a fordulópont fejben történt meg.

Mindenki segített: az edzőm, Laci bá folyamatosan mondta, hogy meg tudom csinálni, az utolsó energiáimat is mozgósítsam. Mindenki elhitte, hogy sikerülhet, így aztán én is elhittem!”

A döntőben végül az döntött, hogy a saját játékát tudta érvényesíteni. „Nagyon fontos volt, hogy a saját játékomat tudtam játszani, a szerváim pedig rengeteget segítettek, szinte mindegyikből jól jöttem ki.”

„Le kellett ülnöm, és elsírtam magam”

A győzelem utáni pillanatokról is őszintén beszélt. „Végül győztem, ami után le kellett ülnöm, és el is sírtam magam. Fantasztikus érzés volt.”

A női döntő a generációk harcát hozta: a 41 éves Póta Georgina 2:1-re és 3:2-re is vezetett, a „jövőt képviselő” Nagy Judit azonban fordítani tudott, és megszerezte az aranyérmet.

A PEAC első országos felnőtt bajnoka, Nagy Judit

A PEAC edzője, Orosz Gábor klubtörténeti jelentőségűnek nevezte az eredményt.

A PEAC-nak még nem volt felnőtt magyar bajnoka, most már van, ami tényleg óriási eredmény. Tudomásom szerint ilyen fiatalon negyven éve nem nyert senki felnőtt országos bajnokságot!”

– mondta.