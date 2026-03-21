Molnár Attila úgy végzett a hatodik helyen a fedett pályás vb-n, hogy saját döntős futamában másodikként futott be a 400 méteres számban. Az atlétikai szabálymódosítás miatt, az eddig megszokott döntő helyett, két négyfős futamban rendezték meg a finálét.

Ritkán látott lebonyolítás a fedett pályás atlétikai vb-n

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A 24 éves atléta csak a pálya széléről nézhette, ahogy a második futamban mint a négy versenyző jobb időt fut nála. Összesítésben a hatodik helyen, 45.71-es időeredménnyel zárt. A versenyt követően az M4 Sport kamerái előtt értetlenkedett a lebonyolítás miatt.

„Ez a lebonyolítás nekem nagyon furcsa. Nem tudom, hogy ki találta ki, de akkor voltam a legközelebb a világbajnoki dobogósokhoz, amikor ott ültem, mert ugye egy pályán nem futottam velük” – mondta Molnár Attila, majd megköszönte mindenkinek a támogatást, és hozzátette: „nem tudom. Ha jégkorit akarunk, osszuk be kettesével. Vagy fusson mindenki a hatos pályán és a végén vessük össze az eredményeket”.

Molnár elmondta, tudja, hogy rajta múlott, ahogyan azzal is tisztában van, milyen időt kellett volna futnia, hogy érmet szerezzen. Viszont bevallotta „megütötte”, hogy nem találkozott a vb-dobogósokkal a pályán.

„Azt érezte, kicsit feltartottak. De azt sem érzem korrektnek, hogy az utolsó egyenesben valaki kimegy a kettes pályára, hogy nekem a hármason kelljen futnom. Maradtam volna a kettesen, soha nem akartam a testemmel pozíciót fogni. Megteheti és nekem gyorsabban kellett volna futnom, de olyan helyre kerültem szeptember óta, hogy fogok én még gyorsabban futni, és mindegy milyen taktikát hoznak ellenem” – vélekedett a döntő után a magyar atléta.

Februárban Európa-csúccsal nert Ostravában, de a világbajnokságon azt mondta, ez már semmit sem számít, nem segített neki egy századot sem, hogy most jobb időt fusson.