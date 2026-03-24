Tűzoltót kell hívni Magyar Péter gigantikus nyíregyházi leégése után – fotó

Nem mindennapi jelenet főszereplője volt a brazil hétpróbázó, Fernando Ferreira. A fedett pályás atlétikai vb-n az egyik rúdugró rúdja nagyon balszerencsésen találta el az éppen arra futó sportolót.

A vasárnap zárult toruni fedettpályás atlétikai világbajnokságon több világrekord is megdőlt, de szórakoztató és furcsa jelenetek is akadtak szép számmal. Ezek közé tartozik a brazil Fernando Ferreira esete, akinek egészen elképesztő balszerencséje volt.

Az atlétikai vb-n a brazil hétpróbázó bizarr helyzetbe került
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Peches volt az atlétikai vb brazil versenyzője

A brazilok hétpróbázója sokkoló balesetet szenvedett a futóverseny közben. 

Ferreira rosszkor volt rossz helyen, ugyanis az egyik rúdugró rúdja kiütötte az éppen a pályán mellette futó atlétát, aki elterült a földön. 

Ferreira azonban nem adta fel, befejezte a számot, sikeresen célba ért, és végül a 12. helyen zárt összesítésben.

A toruni atlétikai világbajnokság két világ- és négy további vb-rekordot hozott. A lengyelországi viadalon – mely az idei év egyetlen sportági vb-je volt – 111 ország 632 sportolója, közte öt egyéni számban hat magyar sportoló, valamint a 4x400-as váltó vett részt. A magyar küldöttség tagjai közül a legelőkelőbb helyen az ötpróbában ötödik Szűcs Szabina végzett, míg Molnár Attila döntőt futott 400 méteren és hatodik lett, akárcsak a váltó.

