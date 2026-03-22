Súlyos baleset árnyékolta be a női kerékpárosok egyik legismertebb egynapos versenyét, a Milano-Sanremót. Az olasz Debora Silvestri hatalmasat bukott egy tömegbaleset során, a beszámolók szerint mozdulatlanul feküdt az úton, mielőtt a mentők kórházba szállították.

A baleset a legendás Cipressa-lejtőn történt, kevesebb mint 20 kilométerrel a cél előtt. A mezőny elején több versenyző is összeütközött – éppen Vas Blanka mögött – a tömeges baleset egyik áldozata Debora Silvestri volt, aki nagy sebességgel érkezett a kanyarba, majd átbukott a szalagkorláton, és három métert zuhant a lejjebb lévő úttestre. Az olasz versenyző mozdulatlanul hevert a földön, mielőtt az orvosi csapat a segítségére sietett.

Ijesztő balesetet szenvedett Debora Silvestri
Fotó: BRENTON EDWARDS / AFP

Óriási baleset után kórházba szállították az olasz bringást

A 27 éves olasz versenyzőt azonnal kórházba szállították. A csapata, a Laboral Kutxa később közölte, hogy a 27 éves veronai kerékpáros ekkor már eszméleténél volt, az állapota pedig stabil, de súlyos sérüléseket szenvedett. A hírek szerint Silvestri öt bordája is eltörött, emellett vállsérülést is szenvedett a tömegbukásban, de szerencsére nincs életveszélyes állapotban. A sportolónő azóta már a közösségi oldalán is jelentkezett, és mindenkit megnyugtatott, hogy a körülményekhez képes jól van.

Az ijesztő jelenetek ellenére a verseny folytatódott és végül a belga világbajnok, Lotte Kopecky nyerte meg a 156 kilométeres női Milano-Sanremo egynapos klasszikust. Kopecky csapattársának, Vas Blankának is sokat köszönhet, hiszen az utolsó emelkedő lábáig ő vitte a csapatát.

