Balog Viktória neve garancia a fegyelemre: az IFBB Pro Bikini kategória magyar kiválósága nem az a típus, aki megijed a saját árnyékától. Most azonban megelégelte, hogy a világháló és a televíziók egy része apokaliptikus képet fest otthonáról, az Egyesült Arab Emírségekről. Keddi jelentésében sminkelés közben, amolyan „háborús” helyzetjelentésként rántotta le a leplet a valóságról.

Balog Viktória őszintén beszélt az általa tapasztalt dubaji állapotokról

Forrás: instagram.com/vikiibalog_ifbbpro/

Balog Viktória hadüzenete az álhíreknek

A sportolónő nem köntörfalazott, amikor a neten keringő, sokszor hamisított felvételekről beszélt.

Mivel látom, hogy rengeteg téves információ kering a világhálón, tévében, mindenféle, hogy mi a helyzet itt Dubajban... Ne higgyetek azoknak a fake videóknak, amiket az interneten láttok, mert annyira rémesen gáz, hogy tényleg ilyen AI-generált videók is vannak!

– fakadt ki a sportolónő.

Viktória szerint pont azért „rémesen gáz” a netes riogatás, mert ő a saját szemével látta a valóságot – a becsapódó törmelékeket és a légvédelem munkáját –, és pontosan tudja, mi a különbség a valódi veszély és a mesterségesen generált pánik között.

Viktória a kedd délután posztolt YouTube-vlogjában kendőzetlen őszinteséggel mesélte el, hogy a szombat éjszaka minden volt, csak nyugodt nem. A City Walk közelében tartózkodtak, amikor olyan erejű robbanások rázták meg a környéket, hogy a felhőkarcolók ablakai is beleremegtek.

„Láttuk az égen a rakétákat, olyanok voltak, mint a hullócsillagok. Ijesztő volt, be kell vallanom, mi is beszartunk” – fogalmazott a sportoló, aki a párjával és a kutyákkal együtt úgy döntött: nem kockáztatnak a 30. emeleten, és egy barátjuk villájába menekültek át éjszakára.

Azóta azonban a kedélyek – és a fitneszmodell pulzusa is – megnyugodtak.

Üres iskolák, de nyitott beach clubok

Bár a politikai helyzet a térségben kétségkívül feszült – az iráni-amerikai konfliktus miatt valóban történtek rakétacsapások a régióban –, az IFBB Pro-versenyző szerint a mindennapokban ebből ma már alig valami látszik. A város némileg „visszavett a tempóból”, de megállásról szó sincs.