Miközben az internetet elárasztották a Dubaj pusztulásáról szóló, sokszor mesterséges intelligenciával generált videók. Balog Viktória, a kint élő népszerű IFBB Pro-versenyző kedden tiszta vizet öntött a pohárba. A sportolónő sminkecsettel a kezében, kendőzetlen őszinteséggel mondta el: a világ egyik legcsillogóbb városa köszöni, jól van, a pánikkeltések előtt pedig értetlenül áll. Pedig pár nappal korábban még egészen más volt a leányzó fekvése: a hétvégi dubaji események a mindig fegyelmezett sportolónőt is kibillentették a lelki egyensúlyából.

Balog Viktória neve garancia a fegyelemre: az IFBB Pro Bikini kategória magyar kiválósága nem az a típus, aki megijed a saját árnyékától. Most azonban megelégelte, hogy a világháló és a televíziók egy része apokaliptikus képet fest otthonáról, az Egyesült Arab Emírségekről. Keddi jelentésében sminkelés közben, amolyan „háborús” helyzetjelentésként rántotta le a leplet a valóságról.

Balog Viktória őszintén beszélt az általa tapasztalt dubaji állapotokról Forrás: instagram.com/vikiibalog_ifbbpro/
Balog Viktória hadüzenete az álhíreknek

A sportolónő nem köntörfalazott, amikor a neten keringő, sokszor hamisított felvételekről beszélt. 

Mivel látom, hogy rengeteg téves információ kering a világhálón, tévében, mindenféle, hogy mi a helyzet itt Dubajban... Ne higgyetek azoknak a fake videóknak, amiket az interneten láttok, mert annyira rémesen gáz, hogy tényleg ilyen AI-generált videók is vannak!

 – fakadt ki a sportolónő.

Viktória szerint pont azért „rémesen gáz” a netes riogatás, mert ő a saját szemével látta a valóságot – a becsapódó törmelékeket és a légvédelem munkáját –, és pontosan tudja, mi a különbség a valódi veszély és a mesterségesen generált pánik között.

 

Viktória a kedd délután posztolt YouTube-vlogjában kendőzetlen őszinteséggel mesélte el, hogy a szombat éjszaka minden volt, csak nyugodt nem. A City Walk közelében tartózkodtak, amikor olyan erejű robbanások rázták meg a környéket, hogy a felhőkarcolók ablakai is beleremegtek.

„Láttuk az égen a rakétákat, olyanok voltak, mint a hullócsillagok. Ijesztő volt, be kell vallanom, mi is beszartunk” – fogalmazott a sportoló, aki a párjával és a kutyákkal együtt úgy döntött: nem kockáztatnak a 30. emeleten, és egy barátjuk villájába menekültek át éjszakára.

Azóta azonban a kedélyek – és a fitneszmodell pulzusa is – megnyugodtak.

Üres iskolák, de nyitott beach clubok

Bár a politikai helyzet a térségben kétségkívül feszült – az iráni-amerikai konfliktus miatt valóban történtek rakétacsapások a régióban –, az IFBB Pro-versenyző szerint a mindennapokban ebből ma már alig valami látszik. A város némileg „visszavett a tempóból”, de megállásról szó sincs.

„Az élet teljesen visszarendeződött az eredeti felállásba. Nem azt mondom, hogy minden ugyanolyan, mert eléggé üres a város, illetve nem mennek iskolába a gyerekek még szerdán sem.”

Sokan elmentek vidékre, hogy ott vészeljék át ezt a szituációt, viszont nincsen pánikhangulat. Mindenki kint van, zajlik az élet, a beach clubok nyitva vannak, a mi épületünkben is újra nyitott a konditerem és a medence.

Törölt járatok és elmorzsolt könnyek

A nyugodt felszín alatt persze ott a bizonytalanság: a törölt repülőjáratok miatt családok szakadtak ketté, és a magyar sportoló környezetében is vannak, akik nem tudják, mikor jutnak haza.

„Nyilván egyáltalán nincsen nyugalom a környéken, viszont abban 100 százalékosan bízom, hogy itt biztonságban vagyunk. A barátaink úgy volt, hogy ma haza tudnak menni, és végül törölték a járatukat ismét. A barátnőmnek nagyon hiányzik már a kisfia, és nem tudjuk, mikor fog tudni hazamenni.”

Viktória, aki bevallotta, hogy idegességében nem a körmét, hanem a száját rágja, végül megnyugtatott mindenkit: oversize pólóban és némi édes parfümmel felszerelkezve indul el a belvárosba, hogy a következő videójában megmutassa a világnak: a Burj Khalifa tövében továbbra sem a rakéták, hanem a napsütés az úr.

