Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ezt lehet eddig tudni a volt tiszás informatikus vallomásáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A veretlen brit ökölvívó, Josh Holmes szombat este komoly esélyt kapott arra, hogy végre a reflektorfénybe kerüljön. A 30 éves bokszoló, aki többek között a hollywoodi filmsztár, Johnny Depp személyi edzője, egy manchesteri gála mérkőzésen hatalmas fordítással ütötte ki ellenfelét.

A szombati manchesteri bokszgála főmeccsén a 21 éves Moses Itauma nyert, miután az ötödik menetben kiütötte az amerikai Jermaine Franklint. A showt azonban Josh Holmes lopta el, aki egy korábbi mérkőzésen aratott győzelmet Alex Murphy ellen.

A veretlen brit bokszoló, Josh Holmes régóta jó barátságot ápol Johnny Deppel

Murphy jobban kezdett és egy nagy erejű jobbegyenest vitt be, amitől az angol bokszoló megszédült. A korábbi könnyűsúlyú junior bajnok azonban nem esett pánikba: néhány másodperccel később egy pontos balhoroggal padlóra küldte Murphyt, aki ezt követően még ugyan felállt, de Holmes újabb pontos találata után a bíró azonnal közbelépett és leállította a mérkőzést már az első menetben. 

Johnny Deppnek is üzent a veretlen brit bokszoló

A 30 éves veretlen bokszoló a közelmúltban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a hollywoodi filmcsillag, Johnny Depp személyi edzőjeként dolgozott. A 62 éves színészt a hamarosan megjelenő Day Drinker című filmre készítette fel, de régóta jó kapcsolatot ápolnak. Holmes a győzelme után rögtön üzent is Deppnek is üzent. 

„Szerintem Johnny Depp elégedett lenne ezzel a kiütéssel. Remélem, élvezted, Johnny!” – mondta a meccs után az angol, aki pályafutása során immár 18 győzelmet aratott.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!