A szombati manchesteri bokszgála főmeccsén a 21 éves Moses Itauma nyert, miután az ötödik menetben kiütötte az amerikai Jermaine Franklint. A showt azonban Josh Holmes lopta el, aki egy korábbi mérkőzésen aratott győzelmet Alex Murphy ellen.

A veretlen brit bokszoló, Josh Holmes régóta jó barátságot ápol Johnny Deppel

Murphy jobban kezdett és egy nagy erejű jobbegyenest vitt be, amitől az angol bokszoló megszédült. A korábbi könnyűsúlyú junior bajnok azonban nem esett pánikba: néhány másodperccel később egy pontos balhoroggal padlóra küldte Murphyt, aki ezt követően még ugyan felállt, de Holmes újabb pontos találata után a bíró azonnal közbelépett és leállította a mérkőzést már az első menetben.

𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄! JOSH HOLMES STOPS ALEX MURPHY IN 1! 😱#ItaumaFranklin | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/Me7pW9XmNU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 28, 2026

Johnny Deppnek is üzent a veretlen brit bokszoló

A 30 éves veretlen bokszoló a közelmúltban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a hollywoodi filmcsillag, Johnny Depp személyi edzőjeként dolgozott. A 62 éves színészt a hamarosan megjelenő Day Drinker című filmre készítette fel, de régóta jó kapcsolatot ápolnak. Holmes a győzelme után rögtön üzent is Deppnek is üzent.

„Szerintem Johnny Depp elégedett lenne ezzel a kiütéssel. Remélem, élvezted, Johnny!” – mondta a meccs után az angol, aki pályafutása során immár 18 győzelmet aratott.