A mérkőzés elején A.J. McKee ragadta magához a kezdeményezést: sok lábrúgással és aktív állóharccal dolgozott, ahogy azt előzetesen ígérte, míg Borics Ádám egy alkalommal elkapta ellenfele lábát, földre is vitte, de nem erőltette a földharcot, inkább visszaengedte állásba.

A.J. McKee legyőzte Borics Ádámot

Mi nem működött Borics Ádámnál?

Az amerikai végig aktívabb maradt, ugyanakkor a menet végén Borics egy erős testütéssel jelezte, hogy veszélyes.

McKee a szünetben jelezte, hogy megsérült a lábujja, de ennek ellenére az első menetet a bírók neki adták

– írja a Totaldamage.

A második menet hasonló képet mutatott: McKee kezdeményezett többet, Borics kontrákra rendezkedett be, és több kemény fejütéssel talált. A magyar harcos sikeresen hárította ellenfele földreviteli kísérletét, ám a hajrában McKee a ketrechez szorította, és térdelt testre. Bár a menet szorosabb volt, az amerikai ezt is behúzhatta.

A harmadik felvonás előtt sportszerű jelenetként a felek összeölelkeztek, Borics pedig tisztában volt vele, hogy fordítania kell. McKee azonban ismét földre tudta vinni, ami kulcsfontosságúnak bizonyult. Borics ugyan felállt, és a végén mindent megpróbált, de a mérkőzés pontozásra ment.

A bírók egyhangú döntéssel McKee-t hozták ki győztesnek Madridban: ketten 30–27-re, egy pontozó 29–28-ra értékelte a meccset. Borics csalódottan fogadta az ítéletet, ám összességében a több akciót indító, aktívabb amerikai sikere nem meglepő, különösen a két földrevitel és a nagyobb találati szám fényében.

A vereséggel Borics mérlege 20–4-re módosult.

Bár nem kockáztatott eleget, és az első két menetben hátrányba került, teljesítménye így is biztató volt: végig partiban volt McKee-vel, aki saját állítása szerint a világ legjobb pehelysúlyú harcosa. A jövőben azonban a nagyobb aktivitás kulcsfontosságú lehet számára a hasonló rangadókon.