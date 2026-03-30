Kezdésnek térjünk vissza a Borics Ádám–A. J. McKee meccshez, hogy érezte belülről a bunyót, mi volt a taktika, és mit sikerült ebből megvalósítani a ketrecben? – Elég jól éreztem magam mentálisan szerintem most voltam a legjobb lelki állapotban, azt gondolom, hogy tényleg egyre természetesebben érzem magam a ketrecben. Nyilván tudtuk, hogy egy nagyon veszélyes földharcosról van szó, talán azt mondhatom, hogy a világ egyik legjobb földharcosa ebben a súlycsoportban. Természetesen állóharca készültünk, szerettük volna megtörni az első földre viteli kísérletét. Ez össze is jött, aminek nagyon örültem, hogy nem sikerült neki ezt összehozni, és ott megérezhette a fizikai erőmet is. Alapvetően a földharcot szerettük volna elkerülni, állva akartuk tartani a küzdelmet, ami úgy, ahogy sikerült.
Borics Ádám már előre tekint
Belülről hogy érezte a küzdelmet, milyen volt ez a 3x5 perc a ketrecben?
Kicsit felemásan, azt éreztem belülről, hogy ez egy nagyon szoros mérkőzés volt. A második menet után is egy-egynek gondoltam a pontozás állását. A harmadik menetben becsúszott egy földre vitel a részéről, de arra büszke vagyok, hogy sikerült felkelni, és úgy gondoltam, hogy ott nem tudott dominálni. Őszinte leszek, azt éreztem, hogy ez egy split decision (megosztott) pontozásos döntés lesz, amit lehet nekem is, vagy neki is adni. Reménykedtem abban, hogy nekem adják a mérkőzést, de sajnos végül nem így alakult.
Az eredményhirdetésnél, még a győztes kihirdetése előtt, amikor bemondták, hogy egyhangú pontozással győzött az egyik harcos, már ingatta a fejét. Miért?
Igen, mert az, hogy 30-27 volt két bírótól is a három menet pontozása, azt nem éreztem igazságosnak. Azt éreztem, hogy ennek egy kettő-egyes pontozásnak kell lennie valakinek, és ott éreztem, hogy ez a meccs elment. Amúgy utólag kint is volt a statisztika a meccsről, nekem három-négyel volt több találatom, földre vitelből egy-egy volt mindkettőnknek, szignifikáns találatból volt neki eggyel több. Nyilván minden menetet tíz-kilencre pontoznak, oda lehetett adni neki a meccset, de úgy érzem, hogy akár nekem is oda lehetett volna adni, ha másképp nézik a bírók, akár azt, hogy ki uralja a ketrecet, ki hajtja a másikat, ki van középen, de oda lehetett neki adni, szóval, nem vitatkozok ezzel, nem vagyok pontozóbíró, sportoló vagyok.
A mérkőzést követően az online, hát nem tudom véleménynek hívni, gyalázkodásokat olvasta-e, eljutott-e ezekből bármennyi is Önhöz? Ifjabb Növény Norbert, aki elég ritkán posztol Facebookra, még ő se ment el szó nélkül emellett, hanem írt egy hosszú posztot, amelyben kiállt Ön mellett.
Persze, eljutott hozzám is, és zavart is, meg egy kicsit csalódott is voltam emiatt. Szerencsére emellett rengeteg szeretetet kapok, akár azoktól az emberektől, akikkel az utcán futottam össze, meg privát üzenetek is érkeztek. Még az UFC-ben harcoló sportolók is küldtek üzenetet, akik szerint én nyertem, ennek örültem persze. A legrosszabb, visszatérve a mérkőzésre, igazából az, hogy úgy érzem, még volt bennem egy kicsi, amit ott lehetett volna hagyni a ketrecben, tehát jobb volt a kondícióm, és ez a legnehezebb, hogy maradt még bennem.
Visszatérve a kérdésre, minél híresebb az ember, annál többet beszélnek róla, mit szólok én, ha egy Szoboszlai Dominiket is szidnak állandóan, aki tényleg a világ egyik legjobb futballistája. Szóval ezt el kell fogadni, nem szabad, hogy befolyásolja a teljesítményem, igazából nem szabad akkora jelentőséget tulajdonítani neki.
Növényi Norberttel beszélt erről?
Írtam neki egy üzenetet, hogy köszönöm szépen. Amikor korábban vereséget szenvedett, akkor én is írtam neki.
Mi lesz most a program? Folytatás a PFL-nél vagy valami más?
A PFL-lel 2027-ig van élő szerződésem. Nem akarok olyan sokat pihenni, bevallom őszintén, nyilván hajt a vágy, hogy menjek előre. Szeretnék ebben az évben még egyet biztos, de inkább kettőt bunyózni.
Ezek szerint akkor fizikailag jól van, tehát nem sérült meg komolyabban a ketrecben?
Hála az Úrnak nincs nagyobb sérülésem. Van egy-két zúzódásom, ami a repülőúttól egy kicsit bedagadt, de most már jobb a helyzet itthon. Sokat rúgtam a jobb lábammal, fáj a sípcsontom, ő is megrúgta a könyökömet, a taposásoktól pedig egy kicsit érzem a térdem is. Nincsen semmi komolyabb problémám, a meccs után pár nappal már edzettem is.
Ezek szerint akkor most jut egy kis idő a családra, meg a teremre?
Így van, van tennivaló, a jövő generációjával is foglalkoznom kell, de igazából azon vagyok, hogy profin regenerálódjak, minél hamarabb jöjjön rendben mindenféle apró kis sérülésem, és akkor megyek tovább előre. Ezzel kapcsolatban pedig még annyit elárulok, hogy a jövőben lesz némi változás az edzői stábomban, de erről majd többet mondok akkor, amikor aktuális lesz.