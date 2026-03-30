Kezdésnek térjünk vissza a Borics Ádám–A. J. McKee meccshez, hogy érezte belülről a bunyót, mi volt a taktika, és mit sikerült ebből megvalósítani a ketrecben? – Elég jól éreztem magam mentálisan szerintem most voltam a legjobb lelki állapotban, azt gondolom, hogy tényleg egyre természetesebben érzem magam a ketrecben. Nyilván tudtuk, hogy egy nagyon veszélyes földharcosról van szó, talán azt mondhatom, hogy a világ egyik legjobb földharcosa ebben a súlycsoportban. Természetesen állóharca készültünk, szerettük volna megtörni az első földre viteli kísérletét. Ez össze is jött, aminek nagyon örültem, hogy nem sikerült neki ezt összehozni, és ott megérezhette a fizikai erőmet is. Alapvetően a földharcot szerettük volna elkerülni, állva akartuk tartani a küzdelmet, ami úgy, ahogy sikerült.

Borics Ádám szoros meccset vívott a Bellator korábbi világbajnokával

Fotó: Jose Peñuela / PFL

Borics Ádám már előre tekint

Belülről hogy érezte a küzdelmet, milyen volt ez a 3x5 perc a ketrecben?

Kicsit felemásan, azt éreztem belülről, hogy ez egy nagyon szoros mérkőzés volt. A második menet után is egy-egynek gondoltam a pontozás állását. A harmadik menetben becsúszott egy földre vitel a részéről, de arra büszke vagyok, hogy sikerült felkelni, és úgy gondoltam, hogy ott nem tudott dominálni. Őszinte leszek, azt éreztem, hogy ez egy split decision (megosztott) pontozásos döntés lesz, amit lehet nekem is, vagy neki is adni. Reménykedtem abban, hogy nekem adják a mérkőzést, de sajnos végül nem így alakult.

Az eredményhirdetésnél, még a győztes kihirdetése előtt, amikor bemondták, hogy egyhangú pontozással győzött az egyik harcos, már ingatta a fejét. Miért?

Igen, mert az, hogy 30-27 volt két bírótól is a három menet pontozása, azt nem éreztem igazságosnak. Azt éreztem, hogy ennek egy kettő-egyes pontozásnak kell lennie valakinek, és ott éreztem, hogy ez a meccs elment. Amúgy utólag kint is volt a statisztika a meccsről, nekem három-négyel volt több találatom, földre vitelből egy-egy volt mindkettőnknek, szignifikáns találatból volt neki eggyel több. Nyilván minden menetet tíz-kilencre pontoznak, oda lehetett adni neki a meccset, de úgy érzem, hogy akár nekem is oda lehetett volna adni, ha másképp nézik a bírók, akár azt, hogy ki uralja a ketrecet, ki hajtja a másikat, ki van középen, de oda lehetett neki adni, szóval, nem vitatkozok ezzel, nem vagyok pontozóbíró, sportoló vagyok.