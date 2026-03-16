Borics Ádám több mint fél éve, egészen pontosan 2025. július 12-én lépett utoljára ketrecbe. Akkor többségi pontozással győzte le a Professional Fighters League (PFL) 2025 World Tournament elődöntőjében Jeremy Kennedyt. A „The Kid” becenévre hallgató sportoló szurkolóinak már csak néhány napot kell várnia a következő összecsapásra, március 20-án ugyanis pénteken Madridban bunyózhat újra Borics.

Borics Ádám már március 15-én megérkezett Madridba

Fotó: Adam "The Kid" Borics Facebook-oldala

Borics Ádámnak sokan fognak a helyszínen szurkolni

Az összecsapást pehelysúlyban rendezik majd, 3x5 perces menetekkel. A 32 éves magyar harcos a közösségi médiában osztott meg egy képet, amelyen egyértelműen látszik, hogy milyen bombaformában várja az összecsapást.

Néhány szót ejtsünk az ellenfélről is, a korábbi Bellator világbajnok A.J. McKee nem lesz egyszerű falat, körülbelül 1,5 évvel fiatalabb Boricsnál, 25 profi mérkőzéséből 23-at megnyert, ebből 14-et idő előtt befejezett. Ha az eredményeiből mazsolázunk, szembe tűnik, hogy neki volt a legtöbb egymást követő győzelme a Bellator MMA történetében (volt a szervezetnek kick-boksz részlege is) és összességében neki volt a második legtöbb győzelme a Bellator történetében.