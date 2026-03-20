Példátlan terrortámadás Csehországban: minden a tűz martaléka lett

Március 20-án a spanyol főváros, Madrid fogadja a PFL bunyósait a promóció gáláján. Borics Ádám az esemény társ fő mérkőzésén lép ketrecbe, a nézőtéren pedig a Real Madrid sztárjai foglalnak majd helyet.

Az Origón is beszámoltunk már arról korábban, hogy március 20-án, pénteken Borics Ádám ismét ketrecbe lép a PFL színeiben. Az összecsapást pehelysúlyban rendezik majd, 3x5 perces menetekkel. A 32 éves magyar harcos a közösségi médiában osztott meg egy képet, amelyen egyértelműen látszik, hogy milyen bombaformában várja az összecsapást. Néhány szót ejtsünk az ellenfeléről is, a korábbi Bellator világbajnok A.J. McKee nem lesz egyszerű falat, körülbelül 1,5 évvel fiatalabb Boricsnál, 25 profi mérkőzéséből 23-at megnyert, ebből 14-et idő előtt befejezett.

Borics Ádám élete formájában lép ketrecbe
Borics Ádám élete formájában lép ketrecbe
Fotó: Matt Ferris

Borics Ádám a Real Madrid sztárjai előtt verekedhet

A PFL a hivatalos Facebook-oldalán osztott meg egy videót arról, hogy nem akárkiket várnak a VIP vendégek közé, többek között a Real Madrid sztárjai, Bellingham, Mbappé és Rüdiger is ott lesznek elvileg a gálán, így élőben láthatják Boricsot bunyózni.

 

