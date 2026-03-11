Bruce Lee 1940. november 27-én született reggel 6 és 8 óra között, a kínai asztrológia szerint a sárkány évében és a sárkány órájában. Hamar visszaköltöztek Hongkongba, de énekes apja miatt már kiskorában sokat szerepelt a filmvásznon, majd a folyton verekedésekbe keveredő kamasznak 19 éves korában vissza kellett menekülnie San Franciscóba, ahol dráma és filozófia szakra járt az egyetemen. Első amerikai filmszerepét a számára is nagy sikert hozó The Green Hornet című sorozatban kapta 1966-ban. A Sárkány útja Bruce Lee első saját rendezésű filmje volt, amely a harcművészet népszerűsítésében nagy szerepet játszott, ezenkívül nem csupán az ő életében, hanem a hongkongi filmgyártásban is jelentős lépcsőfokot jelentett. Az 1973-as A sárkány közbelép a mai napig az egyik leghíresebb harcművészeti film. Ez volt Bruce Lee utolsó elkészült filmje, mert 1973. július 20-án egy rosszullétet követően halt meg, 32 éves korában. A hivatalos álláspont szerint allergiás volt az Equagesic nevű fájdalomcsillapító egyik összetevőjére, ami agyduzzadást okozott, és az orvosok már nem tudtak segíteni rajta.

Bruce Lee a filmsztár és harcművész ikon

Bruce Lee a mai napig sokak példaképe

Jean-Claude Van Damme a 90-es években az akciófilmek egyik világsztárja volt, olyan alkotásokat köszönhetünk neki, mint a Dupla Dinamit, a Tökéletes Katona, az Időzsaru vagy a Kalandor. A ma már 65 éves, küzdősportokban is jártas belga színész a lenti videóban Lee-vel csapott össze (a fiatal énje, nem a mostani), és maradt alul az AI szerint.