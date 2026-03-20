Van Damme, Stallone és Dolph Lundgren is meghatóan búcsúznak Chuck Norristól.

Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elment egy újabb filmes legenda, egy fantasztikus ember, egy kiváló küzdősportoló, aki több szakágban is fekete öves volt. Chuck Norris családja pénteken jelentette be a közösségi médiában, hogy a 86 éves nagyság váratlanul elhunyt.

Próbáltam legyinteni arra a korábbi hírre, hogy kórházba került gyerek- és tinédzserkorom akciósztárja, Chuck Norris. A március elején a 86. születésnapját is edzéssel ünneplő filmsztár, fekete öves karatés a beszámolók szerint egy váratlan egészségügyi helyzet miatt került orvosi felügyelet alá Hawaiin. Pont ezért ért alig 24 órával később derült égből villámcsapásként, hogy elhunyt a színész, aki megannyi felejthetetlen akciójelenetet, filmet hagyott maga után az utókornak. 

Chuck Norris 1988-ban
Fotó:   / Northfoto

Chuck Norristól a legnagyobb akciósztárok búcsúznak

Chuck Norris nemcsak színészként vált világhírűvé, hanem elismert harcművészként is: az amerikai légierő kötelékében szolgált, Koreában kezdett el komolyabban küzdősporttal foglalkozni, később pedig bajnoki címeket nyert, mielőtt Hollywood felfedezte volna. A fantasztikus karrier egy nagyobb karateversenyen kezdődött, amelyet eredetileg három naposra írtak ki a szervezők, és amelyet Norris megnyert egy nap leforgása alatt, szóval itt pecsételődött meg a sorsa, mert egy bizonyos Bruce Lee felfigyelt rá, és úgy gondolta, a filmjében jól mutatna egy közös nagy bunyó a fiatalemberrel. A többi meg már ahogy mondani szokták, történelem...

A sztár halálát követően több pályatársa is megemlékezett Norrisról, a vele való közös munkáról: „Őszinte részvétem barátom, Chuck Norris halála miatt. Már a pályafutásom elejétől fogva ismertük egymást, és mindig tiszteltem azt az embert, aki volt. A szívem és imáim a családjával vannak. Soha nem feledünk!”– írta a belga sztár, korábbi kick-bokszoló, Jean-Claude Van Damme.

A Kyokushin karate szakág negyedik danos, fekete öves mestere, Dolph Lundgren, aki akárcsak JCVD, a Feláldozhatók című film második részében dolgozott együtt a sztárral, azt írta: „Chuck Norris a bajnok. Már fiatal harcművészként, majd később a filmes szakmába kerülve is mindig példaképként tekintettem rá. Olyan ember volt, akiben megvolt az a tisztelet, alázat és erő, ami ahhoz kell, hogy valaki igazán férfi legyen. Hiányozni fogsz nekünk, barátom.”

Sylvester Stallone azt írta, hogy nagyon jól érezte magát, amikor Chuck-al együtt forgattak, minden szempontból amerikai volt, és nagyszerű ember. Ő is részvétét fejezte ki a családjának.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!