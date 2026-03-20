Van Damme, Stallone és Dolph Lundgren is meghatóan búcsúznak Chuck Norristól.

Próbáltam legyinteni arra a korábbi hírre, hogy kórházba került gyerek- és tinédzserkorom akciósztárja, Chuck Norris. A március elején a 86. születésnapját is edzéssel ünneplő filmsztár, fekete öves karatés a beszámolók szerint egy váratlan egészségügyi helyzet miatt került orvosi felügyelet alá Hawaiin. Pont ezért ért alig 24 órával később derült égből villámcsapásként, hogy elhunyt a színész, aki megannyi felejthetetlen akciójelenetet, filmet hagyott maga után az utókornak.

Chuck Norris 1988-ban

Chuck Norristól a legnagyobb akciósztárok búcsúznak

Chuck Norris nemcsak színészként vált világhírűvé, hanem elismert harcművészként is: az amerikai légierő kötelékében szolgált, Koreában kezdett el komolyabban küzdősporttal foglalkozni, később pedig bajnoki címeket nyert, mielőtt Hollywood felfedezte volna. A fantasztikus karrier egy nagyobb karateversenyen kezdődött, amelyet eredetileg három naposra írtak ki a szervezők, és amelyet Norris megnyert egy nap leforgása alatt, szóval itt pecsételődött meg a sorsa, mert egy bizonyos Bruce Lee felfigyelt rá, és úgy gondolta, a filmjében jól mutatna egy közös nagy bunyó a fiatalemberrel. A többi meg már ahogy mondani szokták, történelem...

A sztár halálát követően több pályatársa is megemlékezett Norrisról, a vele való közös munkáról: „Őszinte részvétem barátom, Chuck Norris halála miatt. Már a pályafutásom elejétől fogva ismertük egymást, és mindig tiszteltem azt az embert, aki volt. A szívem és imáim a családjával vannak. Soha nem feledünk!”– írta a belga sztár, korábbi kick-bokszoló, Jean-Claude Van Damme.

A Kyokushin karate szakág negyedik danos, fekete öves mestere, Dolph Lundgren, aki akárcsak JCVD, a Feláldozhatók című film második részében dolgozott együtt a sztárral, azt írta: „Chuck Norris a bajnok. Már fiatal harcművészként, majd később a filmes szakmába kerülve is mindig példaképként tekintettem rá. Olyan ember volt, akiben megvolt az a tisztelet, alázat és erő, ami ahhoz kell, hogy valaki igazán férfi legyen. Hiányozni fogsz nekünk, barátom.”