Az amerikai teniszcsillag váratlan helyről kapott meccsnyerő segítséget. Coco Gauff úgy jutott tovább a Miami Open negyeddöntőjébe a román Sorana Cirsteát legyőzve, hogy a közösségi médiát böngészte.

Coco Gauff elképesztő vallomása

Coco Gauff nem akárhonnan kapott nyerő tanácsot

A világranglista negyedik helyén álló teniszezőnő a nyolcaddöntő megnyerése után meglehetősen furcsa nyilatkozatot tett. A sportolók a leggyakrabban edzőiknek köszönik meg a jó szereplést, ezúttal azonban teljesen más történt. Coco Gauff elárulta, hogy a közösségi médiában olvasott egy bejegyzést, amely rávilágított játékának egy olyan aspektusára, amelyre korábban nem is gondolt.

„Hogy őszinte legyek, láttam egy tweetet, amiben azt írták, többet kellene felmennem a hálóhoz. Arra gondoltam, igaza van, mert amúgy is sok pontot nyerek a hálónál. Csak ez járt a fejemben a meccslabdánál, és csak reméltem, hogy nem hibázom el. Arra koncentráltam, hogy a háló fölé üssem a labdát” – ecsetelte Gauff a 6:4,3:6,6:2-re megnyert meccs után.

A bejegyzést a „slice and dice” nevű felhasználó tette közzé, majd azt is hozzátette, hogy róla beszélt Gauff az interjúban, így megállapította, hogy „én vagyok Coco új edzője”.