A 2026-os darts világbajnokságon második helyen végzett Gian van Veen a veseköve miatt visszalépett a csütörtöki dublini Premier League-mérkőzésétől. A 23 éves játékos, aki januárban Luke Littlertől kapott ki az Alexandra Palace-ban a vb döntőjében, a diagnózis után továbbra is kórházban maradt, és nem léphet tábla elé a 3Arénában rendezett hetedik estén. Van Veen jelenleg a negyedik helyen áll a Premier League tabelláján, miután az első hat fordulóban háromszor is második lett.

A holland játékosnak honfitársával, Michael van Gerwennel kellett volna megmérkőznie, aki a Littler és Stephen Bunting közötti mérkőzés győztese ellen játszhat az elődöntőben (mivel így játék nélkül jutott tovább Gerwen).

Johnny Clayton meggyőző teljesítménnyel húzta be korábban a Premier League hatodik állomását, miután a nottinghami döntőben 6-1-es győzelmet aratott Luke Humphries ellen. Utóbbi azonban hamar visszavágott Claytonnak, mivel március 19-én már a negyeddöntőben 6-3-ra verte riválisát.