Két angol dartsjátékost kellett szétválasztani, miután péntek este összetűzésbe kerültek a UK Open versenyen. Charlie Manby és James Hurrell egymással szemben álltak a mineheadi színpadon, miután előbbi 6-4-re nyert és továbbjutott a negyedik fordulóba.

Balhé volt a dartsosok között a UK Openen

Fotó: Charlie Manby Facebook-oldala

A dartsosok között ritka a balhé

Nem világos, mi váltotta ki pontosan a vitát Manby és a 41 éves Hurrell között. Amikor Manby eldobta győztes dartsát, egy dupla négyest, Hurrell ujjaival befogta a fülét, és ezt akkor is folytatta, amikor a fiatal játékos győztesen megfordult. Kezet fogtak egymással, de Manby láthatóan bosszús volt az ellenfelének viselkedése miatt, és Hurrell után ment az asztalhoz, hogy felkérdezze őt. Manbyt végül el kellett húzni a színpad mellől, mert továbbra is kiabált a riválisával. Miután Hurrell elment a színpad mögé, Manby továbbra is hangosan kiabálva ünnepelte a győzelmet a közönséggel.