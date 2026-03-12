A 38 éves, ötszörös Indian Wells-bajnok Djokovics 2017 óta először jutott el a kaliforniai szupertorna legjobb 16 játékosa közé, ahol a 24 éves Draper várt rá. A két teniszező hatalmas csatát vívott: egy-egy 6:4-es szett után a döntő játszmában dőlt el a továbbjutás.

Novak Djokovics kimerülten rogyott a pályára a Draper elleni maratoni csata közben az Indian Wells-i tornán.

Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Draper 5:4-nél a mérkőzésért adogathatott, de Djokovics visszajött a meccsbe, és rövidítésre mentette a találkozót. A tie-breakben azonban a balkezes brit két kulcspontot is megnyert 5–5 után, így 2 óra 35 perc alatt 4:6, 6:4, 7:6 (7–5) arányban győzött.

Djokovics egy maratoni labdamenet után rogyott a pályára

A mérkőzés egyik legemlékezetesebb pillanata egy hosszú, rendkívül kimerítő, 26 ütéses labdamenet volt, amely után Djokovics teljesen elkészült az erejével, és a pályára rogyva próbálta összeszedni magát. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, és a szerb sajtóban is sokan ezt a pillanatot emelték ki a mérkőzés szimbolikus jeleneteként.

A Draper elleni vereség után több szerb portál arról írt, hogy a legendás teniszezőnek egyre nehezebb lépést tartania a fiatalabb riválisokkal, és „megöregedett”.

A 24-szeres Grand Slam-bajnok úgy érzi, hogy még mindig motivált.

„Elsősorban magamnak és másoknak is bebizonyítottam, hogy képes vagyok a legmagasabb szinten versenyezni és legyőzni ezeket a játékosokat. Amíg megvan bennem a tűz és a motiváció, addig folytatni fogom” – mondta korábban Djokovics.

A mostani meccs után pedig így fogalmazott: „Az a hosszú labdamenet végül sokba került nekem, mert utána rögtön elvesztettem az adogatásomat. Nagyon szoros meccs volt, és a rövidítésben néhány apró hiba döntött. Természetesen csalódott vagyok, hogy így kaptam ki, de büszke vagyok arra, hogy végig küzdöttem. Draper remekül játszott, nagyon jó formában van, megérdemelte a győzelmet.”

Draper Medvegyevvel játszik

A brit teniszező a negyeddöntőben az orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik, aki a hazai közönség előtt szereplő Alex Michelsent búcsúztatta 6:2, 6:4-gyel.

A tornán a világelső Carlos Alcaraz is továbbjutott: a spanyol játékos 6:1, 7:6 (7–2) arányban verte a norvég Casper Ruudöt, és idei 15. mérkőzését is megnyerte. A negyeddöntőben a brit Cameron Norrie lesz az ellenfele.