Novak Djokovic szeme előtt továbbra is az a cél lebeg, hogy ott legyen a 2028-as Los Angeles-i olimpián, ahol megpróbálná megvédeni címét.

Novak Djokovicnak továbbra is komoly céljai vannak

Fotó: Clive Brunskill/Getty Images via AFP

„Igen, ez az egyik hosszú távú célom, hogy ott legyek az olimpián. Az szép lenne. Persze, hosszú még addig az út, az én koromban pedig már minden szezon hosszabbnak tűnik, mint az előző. Mindenesetre meg fogom próbálni, ez az egyik nagy motivációm” – idézi az MTI a 38 éves klasszist, aki jelenleg az Indian Wellsben zajló mesterversenyen szerepel.

​Djokovic ott lehet a 2028-as olimpián?

A 24-szeres Grand Slam-győztes Djokovic 2024-ben váltotta valóra álmát azzal, hogy a párizsi olimpián diadalmaskodott, a férfiaknál a címvédés eddig csak Andy Murray-nek sikerült, aki 2012-ben hazai környezetben, Londonban, négy évvel később pedig Rio de Janeiróban is győzött.

Djokovic jól kezdte az idényt, ugyanis döntős volt az Australian Openen, a négy között az olasz Jannik Sinnert győzte le ötszettes csatában.