Rendkívüli

Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Hosszú időre száműzték a versenypályákról Albert Korirt, a 2021-es New York Marathon győztesét. A kenyai futó szervezetében a vörösvérsejt-termelést serkentő doppingszert találtak.

Tiltott szert használt a futó. Doppingolás miatt ötéves eltiltást kapott Albert Korir, aki több rangos viadalon szerepelt kiválóan, legemlékezetesebb sikere, hogy megnyerte a New York Marathont 2021-ben.

Kettétörheti a karrierjét a dopping
A 32 éves kenyai futónak tavaly októberben három mintája is pozitív lett, a vörösvérsejt-termelést serkentő CERA nevű anyagra bukkantak nála - jelentette a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) doppingügyekkel foglalkozó szervezete (AIU) januárban, most pedig az eltiltás tényét közölte. Büntetése 2031. január 7-én jár le.

Korir 2016-ban versenyzett először maratonon, majd 2017-ben Bécsben, 2019-ben Houstonban és Ottawában nyert rangos nemzetközi viadalt. 

Legnagyobb sikerét a New York Marathonon aratta, melyet 2021-ben megnyert. Emellett 2019-ben és 2023-ban második lett, tavaly és tavaly előtt pedig a harmadik helyen ért célba az amerikai metropoliszban.

Mi az a CERA?

A CERA egy mozaikszó, jelentése Continuous Erythropoietin Receptor Activator. Ez egy úgynevezett harmadik generációs gyógyszer, elsősorban krónikus vesebetegséghez túrsuló vérszegénység kezelésére használjak. Tulajdonképpen ez egy mesterségesen előállított hormon, amely arra serkenti a csontvelőt, hogy több vörösvértestet termeljen. Egyes sportolók azért használják doppingszerként, mert javítja az izmok oxigénellátását és az állóképességet.

A 2008-as pekingi olimpia és a Tour de France környékén több kerékpáros és futó is lebukott ezzel a szerrel, mivel a doppingellenőrök kifejlesztettek egy speciális tesztet a kimutatására.

 

