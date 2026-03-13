Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Duplantis 2020 óta 15. alkalommal döntötte meg a rekordot. Legutóbb szeptemberben Tokióban javította meg a világcsúcsot, amikor 6,30 méteres eredménnyel világbajnok lett a zseniális rúdugró.

Armand Duplantis teljesítményére lassan elfogynak a jelzők

Fotó: FREDRIK PERSSON / TT NEWS AGENCY

Duplantis újabb világcsúccsal sokkolt

A Mondo Classic elnevezésű fedett pályás viadalon a 26 éves sztár előbb az 565, majd az 590 és a 608 centiméteres magasságot teljesítette magabiztosan, végül a 631 centit is elsőre átugrotta – számolt be róla az MTI.

Az újabb világcsúcs elérését követően az aréna felrobbant, a svéd klasszist többen is megrohamozták,

majd ölelgetni és emelgetni kezdték.

Watch how Mondo Duplantis cleared 6.31m for his 15th world pole vault record in Sweden 🚨



Duplantis cleared the mark at his own meeting and was mobbed by his other competitors afterwards 🇸🇪



Watch the full highlights on Eurovision Sport below 👇https://t.co/1EgMIQfrfp pic.twitter.com/KEnpO6fqJP — AW (@AthleticsWeekly) March 12, 2026