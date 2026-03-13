Live
A rúdugrás királya megint szenzációt okozott. A svéd Armand Duplantis 6,31 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást csütörtökön az Uppsalában zajló atlétikai World Tour-versenyen.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Duplantis 2020 óta 15. alkalommal döntötte meg a rekordot. Legutóbb szeptemberben Tokióban javította meg a világcsúcsot, amikor 6,30 méteres eredménnyel világbajnok lett a zseniális rúdugró.

Armand Duplantis teljesítményére lassan elfogynak a jelzők
Fotó: FREDRIK PERSSON / TT NEWS AGENCY

Duplantis újabb világcsúccsal sokkolt

A Mondo Classic elnevezésű fedett pályás viadalon a 26 éves sztár előbb az 565, majd az 590 és a 608 centiméteres magasságot teljesítette magabiztosan, végül a 631 centit is elsőre átugrotta – számolt be róla az MTI.

Az újabb világcsúcs elérését követően az aréna felrobbant, a svéd klasszist többen is megrohamozták, 

majd ölelgetni és emelgetni kezdték.

