Azoknak, akik szeretik az erősember sportot, valószínűleg nem kell bemutatni Eddie Hallt, aki 2017-ben nyerte meg A Világ Legerősebb Embere versenyt, nagy barátja a négyszeres világbajnok Brian Shawnak is (sok közös felvételt készítenek mostanság). Ráadásul Hall volt az első ember a Földön, aki 500 kg-mal tudott súlyfelhúzást csinálni (deadlift), amit addig nagyjából mindenki lehetetlennek tartott. Ezúttal nem súlyokat emelt, hanem beleállt Tommy Fury testütéseibe.

Az erősember versenyek korábbi királya, Eddie Hall

Fotó: Eddie Hall Facebook-oldala

Eddie Hall, a korábbi erősember jól bírta az ütéseket

Thomas Michael John Fury egy brit valóságshow-szereplő és mellette profi ökölvívó, 11-0-ás mérleggel, legutóbb éppen Budapesten volt mérkőzése még 2025-ben. Nem mellesleg a korábbi nehézsúlyú boksz világbajnok, Tyson Fury öccse. Nos, most ő tesztelte Hall fájdalomtűrő képességét, és azt kell mondjuk a felvétel láttán, a brit óriás jelesre vizsgázott.

