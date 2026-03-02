Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Irán vadászgépekkel támadja Katart – megtörtént az elképzelhetetlen

Link másolása
Vágólapra másolva!
Napjaink felgyorsult világában már megszokhattuk, hogy különböző sportágak képviselői egymással csapnak össze. Most nem egészen erről lesz szó, hanem arról, hogy az egykori erősember, Eddie Hall beleállt Tommy Fury testütéseibe.

Azoknak, akik szeretik az erősember sportot, valószínűleg nem kell bemutatni Eddie Hallt, aki 2017-ben nyerte meg A Világ Legerősebb Embere versenyt, nagy barátja a négyszeres világbajnok Brian Shawnak is (sok közös felvételt készítenek mostanság). Ráadásul Hall volt az első ember a Földön, aki 500 kg-mal tudott súlyfelhúzást csinálni (deadlift), amit addig nagyjából mindenki lehetetlennek tartott. Ezúttal nem súlyokat emelt, hanem beleállt Tommy Fury testütéseibe.

Az erősember versenyek korábbi királya, Eddie Hall
Az erősember versenyek korábbi királya, Eddie Hall
Fotó: Eddie Hall Facebook-oldala

Eddie Hall, a korábbi erősember jól bírta az ütéseket

Thomas Michael John Fury egy brit valóságshow-szereplő és mellette profi ökölvívó, 11-0-ás mérleggel, legutóbb éppen Budapesten volt mérkőzése még 2025-ben. Nem mellesleg a korábbi nehézsúlyú boksz világbajnok, Tyson Fury öccse. Nos, most ő tesztelte Hall fájdalomtűrő képességét, és azt kell mondjuk a felvétel láttán, a brit óriás jelesre vizsgázott.

Most 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!