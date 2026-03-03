Major Veronika kedden folytatta nagyszerű szereplését. A Jerevánban zajló légfegyveres Európa-bajnokságon, a női pisztolyosok szóló versenyszámában is diadalmaskodott, amivel negyedik aranyérmét gyűjtötte be.

Semmi sem zökkentette ki Major Veronikát az Európa-bajnokságon

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A szóló számban nem a köreredményeket számolják, hanem pontokért lőnek a sportolók, pontot pedig a 9,8 körös vagy annál erősebb találat ér. A keszthelyiek sportpisztolyban olimpiai bronzérmes klasszisának nem jelentett problémát a hagyományos versengés és kedden bizonyította, hogy jelenlegi formájában ez a formátum is tökéletesen fekszik neki. A viadal első szakaszában leadott 30 lövésből 24 pontot ért el, amivel a legjobb volt, majd a második szakaszban 30-ból 25-öt, az Európa-csúcsot jelentő 49 pontos összeredményével pedig magasan a legjobb volt, öt ponttal megelőzve a hazai Elmira Karapetyjant. A kiírás szerint az első két helyezett léphetett lőállásba az aranymérkőzésen, amelyen az nyert, aki előbb elérte a 15 pontot.

A döntős pályánál ugyan szinte mindenki a héthónapos terhesen versenyző hazai pisztolyosnak drukkolt, Győrik Csaba 28 éves tanítványát viszont ez nem zökkentette ki. Major a finálé első felében imponálóan teljesített, s az első nyolc lövése kivétel nélkül pontot ért. Közben az örmény is jól lőtt, viszont a magyar már három ponttal vezetett ekkor. Karapetyjan viszont a folytatásban ki tudta használni, hogy a következő három körben ellenfele csak egy pontot szerzett, így 9-8-ra felzárkózott. Major Veronika ekkor időt kért és Győrik Csabával egyeztetett, a pihenő pedig jót tett neki, a végjátékban ugyanis ismét korábbi formáját hozta és 15-12-re megnyerte a helyosztót.

A szóló számban Jákó Miriam az ötödik helyen zárt, míg Fábián Sára Ráhel a 35. lett. A bronzérmet a bolgárok klasszisa, Antoaneta Kosztadinova szerezte meg.

Az Európa-bajnokság szerdán zárul, amikor a pisztolyosok trió, illetve a puskások szóló számait rendezik.

