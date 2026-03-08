A 2002-ben Európa-bajnok, később világbajnoki ezüstérmes és Eb-bronzérmes Fazekas Róbert tavaly ünnepelte 50. születésnapját. Az egykori diszkoszvető az elmúlt években elsősorban a szívátültetése és az állapota miatt került be a hírekbe, ám felépülése után is aktív életet él: súlyt emel, kerékpározik, és újra belevágott az edzői munkába.

A magyar diszkoszvetés legendája, Fazekas Róbert edzőként ott lenne a következő olimpiai játékokon. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fazekas Róbert tanítányával együtt megcélozza az olimpiát

Korábban egy algériai tanítványa volt, nemrég óta viszont egy maláj atlétával dolgozik együtt, és azért küzd, hogy Muhammad Irfan Shamshuddin mellett ott lehessen a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokon.

„A malajziai dobó arra kért, hogy irányítsam a felkészülését. Megegyeztünk abban, hogy a nyarakat Szombathelyen töltjük, ott dolgozunk, majd a rosszabb időjárás beálltával Malajziában folytatjuk az edzésmunkát.

A jövő évi pekingi vb-n döntőbe várom őt, aztán célba vehetjük a 2028-as Los Angeles-i olimpiát"

– nyilatkozta a következő olimpia idején 52 éves Fazekas Róbert a Borsnak.

Edzője a többszörös Ázsia-bajnoki érmes Shamshuddint szorgalmas atlétának tartja, akinek az egyéni legjobbja 62,55 méter.