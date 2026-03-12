A két egykori rivális könnyűsúlyú harcos, Justin Gaethje (köztes világbajnok volt) és Michael Chandler (Bellatorban volt világbajnok) együtt fogja majd kiképezni az FBI ügynökeit közelharcra egy hamarosan megrendezésre kerülő szemináriumon. A hír azután járta be a sajtót, hogy a UFC vezérigazgatója, Dana White úgy döntött, együttműködik az FBI-jal. A szervezet igazgatója, Kash Patel egy sajtóközleményben beszélt a március 14-én kezdődő, kétnapos szemináriumról.

A UFC és az FBI együttműködik tavasszal

Fotó: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az FBI igénybe veszi a UFC-harcosok szolgáltatását

„Örömmel jelentem be ezt a történelmi szemináriumot az FBI és a UFC között” – mondta Patel. „Ez egy óriási lehetőség az FBI-ügynökeink számára, hogy a világ legjobb sportolóival edzhessenek – ezáltal a világ vezető bűnüldöző szervezete még felkészültebb lesz az amerikai polgárok védelmére. Dana White forradalmasította az MMA-t, és rendkívül megtiszteltetés számunkra, hogy vele, a profi sportolókkal és a UFC-vel dolgozhatunk együtt.”

Gaethje és Chandler mellett is lesznek még ismert bunyósok a szemináriumon, részt vesz az eseményen a volt BMF-bajnok Jorge Masvidal és a volt UFC középsúlyú világbajnok, Chris Weidman is.