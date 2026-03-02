A „Money” becenevű Floyd Mayweather hirtelen úgy vállalja el egymás után a mérkőzéseket, mintha csak pár dollár lenne a zsebében. Miután bejelentette a Mike Tyson és Manny Pacquiao elleni bokszmérkőzéseket, a 49 éves legenda újabb bemutatót vett fel a naptárába, ami kérdéseket vet fel pénzügyi helyzetével kapcsolatban. A Tyson elleni bunyó bejelentése csak a kezdet volt, mert nem sokkal később „Money” megerősítette, hogy kilenc év szünet után visszatér a profi bokszba, és visszavágót szervez régi riválisával, Manny Pacquiaóval. Amikor a rajongók már azt hitték, hogy ezt már 2026-ra nem lehet tetézni, bejelentett egy újabb bemutatómérkőzést, ezúttal a görög kick-bokszos Mike Zambidis ellen.
Floyd Mayweather miért csinálja mindezt?
Természetesen ez a bejelentés már kérdéseket vetett fel, és egyesek Mayweather pénzügyi motivációit kérdőjelezték meg. A bokszlegenda 2017-ben, miután 50-0-s, tökéletes mérleggel legyőzte Conor McGregort, visszavonult a profi boksztól. Azóta azonban aktív maradt a bemutatómérkőzések terén, több meccsen is részt vett, olyan ellenfelekkel szemben, mint például a WWE sztárja, Logan Paul. Mielőtt 2026 szeptemberében Manny Pacquiaóval találkozik egy profi visszavágón, Floyd Mayweather júniusban visszatér egy bemutató mérkőzésre Mike Zambidis ellen. A 45 éves Zambidis a kick-boksz legrutinosabb veteránjai közé tartozik, karrierje során több mint 181 mérkőzésen vett részt, melyek közül:
- 157-et megnyert,
- 57-et kiütéssel, ami félelmetes és méltó ellenféllé teszi Mayweather számára.
A nagyobb aggodalomra azonban az ad okot, hogy a bokszlegenda jövőre betölti az 50. életévét, és visszatérése a ringbe meglepetést okozott a rajongóknak. Természetesen sokan nehezen fogadják el a sportoló visszatérését, aki évekkel ezelőtt több mint 500 millió dollárt keresve és hatalmas birodalmat építve vonult vissza, így a rajongók azt kérdezik: vajon az amerikai ikon anyagilag tényleg tönkrement? A Sportico 2021-es jelentése szerint Mayweather karrierje során körülbelül 1,2 milliárd dollárt keresett. A helyzet azonban megváltozott, mivel most fizetetlen bérleti díjak és adók miatt jogi csatákkal kell szembenéznie. Ennek eredményeként a rajongók hevesen reagáltak „Money” harmadik bokszmeccsére a görög harcossal szemben.
Hogy van-e konkrét bizonyíték arra, hogy Mayweather tönkrement, továbbra sem világos, de barátja, majd riválisa, a zenész és rapper 50 Cent máris kigúnyolta Floyd Mayweathert a közelgő bokszmeccsei miatt. A „Money”, azaz pénz becenevén ismert Mayweather mindig is fitogtatta gazdagságát, autóit és aranyláncait. Extravagáns életmódja miatt egy rajongó aggodalmát fejezte ki a visszatérésével kapcsolatban: „Miért küzd ez az 50 éves ember háromszor ebben az évben?” Miután kilenc évvel ezelőtt visszavonult a profi bokszból, Floyd Mayweather különböző vállalkozásokat épített fel, többek között az ingatlanpiacon. 2026-ban azonban több jogi és pénzügyi vita is napvilágra került. Például Mayweather jelenleg 3 millió dollárral tartozik egy nigériai médiavállalatnak, ami két ingatlanát is veszélybe sodorja. Emellett peres eljárás is folyik ellene a „Girl Collection” nevű sztriptízbárral kapcsolatban.
Ezen felül 54 millió dolláros, magas kamatú hitelt vett fel, vagyonát fedezetként felhasználva, ami megmagyarázhatja, miért tér vissza Mayweather ilyen aktívan, hogy feltöltse számláit. Floyd Mayweather most mindenesetre zavaros vizekre evez, pénzügyi perek fenyegetik. Ugyanakkor megpróbál visszavágni azzal, hogy 340 millió dollárra perli a Showtime Boxingot. Egyszóval zajlik az élet a korábbi profi bokszoló körül.