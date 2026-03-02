A „Money” becenevű Floyd Mayweather hirtelen úgy vállalja el egymás után a mérkőzéseket, mintha csak pár dollár lenne a zsebében. Miután bejelentette a Mike Tyson és Manny Pacquiao elleni bokszmérkőzéseket, a 49 éves legenda újabb bemutatót vett fel a naptárába, ami kérdéseket vet fel pénzügyi helyzetével kapcsolatban. A Tyson elleni bunyó bejelentése csak a kezdet volt, mert nem sokkal később „Money” megerősítette, hogy kilenc év szünet után visszatér a profi bokszba, és visszavágót szervez régi riválisával, Manny Pacquiaóval. Amikor a rajongók már azt hitték, hogy ezt már 2026-ra nem lehet tetézni, bejelentett egy újabb bemutatómérkőzést, ezúttal a görög kick-bokszos Mike Zambidis ellen.

Floyd Mayweather miért csinálja mindezt?

Természetesen ez a bejelentés már kérdéseket vetett fel, és egyesek Mayweather pénzügyi motivációit kérdőjelezték meg. A bokszlegenda 2017-ben, miután 50-0-s, tökéletes mérleggel legyőzte Conor McGregort, visszavonult a profi boksztól. Azóta azonban aktív maradt a bemutatómérkőzések terén, több meccsen is részt vett, olyan ellenfelekkel szemben, mint például a WWE sztárja, Logan Paul. Mielőtt 2026 szeptemberében Manny Pacquiaóval találkozik egy profi visszavágón, Floyd Mayweather júniusban visszatér egy bemutató mérkőzésre Mike Zambidis ellen. A 45 éves Zambidis a kick-boksz legrutinosabb veteránjai közé tartozik, karrierje során több mint 181 mérkőzésen vett részt, melyek közül:

157-et megnyert,

57-et kiütéssel, ami félelmetes és méltó ellenféllé teszi Mayweather számára.

A nagyobb aggodalomra azonban az ad okot, hogy a bokszlegenda jövőre betölti az 50. életévét, és visszatérése a ringbe meglepetést okozott a rajongóknak. Természetesen sokan nehezen fogadják el a sportoló visszatérését, aki évekkel ezelőtt több mint 500 millió dollárt keresve és hatalmas birodalmat építve vonult vissza, így a rajongók azt kérdezik: vajon az amerikai ikon anyagilag tényleg tönkrement? A Sportico 2021-es jelentése szerint Mayweather karrierje során körülbelül 1,2 milliárd dollárt keresett. A helyzet azonban megváltozott, mivel most fizetetlen bérleti díjak és adók miatt jogi csatákkal kell szembenéznie. Ennek eredményeként a rajongók hevesen reagáltak „Money” harmadik bokszmeccsére a görög harcossal szemben.