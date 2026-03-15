Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyen sztorit sem gyakran hallani. Saját bevallása szerint részegen versenyzett Gabriel Gledhill brit sífutó az Oslóban rendezett világkupa-viadalon.

A 23 éves sífutó, Gabriel Gledhill az 50 kilométeren állt rajthoz, és víz vagy izotóniás ital helyett folyamatosan alkohollal pótolta a folyadékveszteséget.

Gabriel Gledhill részegen versenyzett
Gabriel Gledhill részegen versenyzett
Fotó: CHRISTOFFER ANDERSEN / NTB

Gabriel Gledhill részegen versenyzett

Legalább 10-12 sört és 5-6 pálinkát ittam, teljesen berúgtam a végére"

 - mesélte a versenyző, aki a nemzetközi szövetség közösségi oldalára kitett videó szerint többször is megállt, elkérte a nézőktől az italukat, és beleivott.

Gledhill érdekes módon mégsem lett utolsó, 67-edikként két riválisát is megelőzte 

- írja az MTI. A versenyt megnyerő, kétszeres olimpiai bajnok norvég Einar Hedegart mögött végül több mint húsz perccel lemaradva ért be a célba.

@vgsporten

Gabriel Gledhill koste seg på Kollen-femmila🍻👀

♬ original lyd - VG Sporten


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!