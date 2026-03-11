Az UTE 25 éves olimpiai bajnokának, Gulyás Michelle-nek tavaly júniusban egy akadálypályán (OCR) végzett edzésen eltört a keze, emiatt az idény hátra lévő részében már nem versenyezhetett, a világkupa-döntőt, valamint az Európa- és a világbajnokságot is kihagyta.
Gulyás Michelle: Engem a versenyzés éltet
„Nagyon vártam ezt a versenyt, a visszatérést, és utólag azt is tudom, hogy azért volt bennem fokozott várakozás, mert engem a versenyzés éltet” – nyilatkozta az MTI-nek a selejtezőjét követően. „Ennek egyébként nem volt jelentősége, tétje, csak tovább kellett jutni. Itt azért más a kihívás, mint egy világkupán, és jó, hogy egy könnyebb versenyen tértem vissza.”
Arról is beszélt, hogy nem tartott az OCR-pályától a tavalyi sérülése ellenére. „Nem féltem az akadálypályától, nem volt bennem rossz érzés. Viszont nagyon izgultam, mégpedig azért, mert már rég versenyeztem. A felépülésem után sok akadálypályát teljesítettem edzéseken, de a téthelyzet azért más.”
Túllendültem a tavaly történteken, és élveztem is az OCR-t. Igaz, az egész napot élveztem, bár a vívás küzdelmes volt
– fogalmazott.
A női versenyben kedden két csoportban zajlottak a küzdelmek, az A-ban 32, a B-ben 33 öttusázó indult, és a szokásostól eltérően nem az első 18, hanem 24 hely ért továbbjutást. Gulyás Michelle a B csoportból simán, hetedikként lépett tovább.
Új lebonyolítás a versenyen
A viadal lebonyolítása a folytatásban is újszerű lesz abból a szempontból, hogy a két 24-es elődöntőből 12-12 öttusázó kerül majd a fináléba, a többiek pedig a B döntőben folytatják.
Arra a kérdésre, hogy a sportágban bevezetett két újítás, az úszás távjának 200-ról 100 méterre csökkentése, illetve a kombinált számban a négy helyett öt lövészet beiktatása tetszik-e neki, így válaszolt:
Az öt lövészetnek örülök, mert az mindig is az erősségem volt, és a több lövés a jobb lövőknek kedvez, jobban szétszórja a mezőnyt. A nézők számára is izgalmasabb lesz így a verseny. Az úszótáv csökkentésének viszont nem örülök, mert így nem jön ki, nem érvényesül az úszótudás
– mondta.
Ugyanakkor elfogadja, hogy a változtatások célja a sportág látványosabbá tétele.
„El kell fogadni, hogy áldozatot kell hozni a sportág látványosabbá, izgalmasabbá tételéért, és azért, hogy az olimpia műsorán maradjon. Ezért változtattak a távon” – tette hozzá.
A Wiwa Open fedettpályás viadalon szerdán már a 97 fős férfi mezőny selejtezőjét rendezik három csoportban, illetve a nők versenye az elődöntő rangsoroló vívásával folytatódik. Csütörtökön a női elődöntőre, valamint a férfiak körvívására kerül sor, pénteken a női B döntőt és a férfiak elődöntőjét rendezik, szombaton pedig a férfiak B döntője után a női és férfi A döntő következik a Ludovika létesítményeiben.
Ezt követően a világkupa-sorozat áprilisban kezdődik Kairóban, májusban a bulgáriai Pazardzsikban folytatódik, majd júniusban kétszer Budapest lesz a házigazda: előbb június 9. és 13. között a harmadik világkupa-állomást rendezik a magyar fővárosban, majd 26. és 28. között a világkupa-döntőt. Az Európa-bajnokság augusztus 3. és 9. között Isztambulban zajlik majd, az év fő versenye, a világbajnokság pedig a kínai Kujjangban lesz augusztus 24. és 30. között.