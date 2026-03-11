Live
Nyilatkozott az olimpiai bajnok. Nagyon várta a visszatérést és élvezte az első versenyzést Gulyás Michelle, aki hosszú kihagyás után állt rajthoz a budapesti nemzetközi fedettpályás öttusaviadalon, amely egyben országos bajnokság is.

Az UTE 25 éves olimpiai bajnokának, Gulyás Michelle-nek tavaly júniusban egy akadálypályán (OCR) végzett edzésen eltört a keze, emiatt az idény hátra lévő részében már nem versenyezhetett, a világkupa-döntőt, valamint az Európa- és a világbajnokságot is kihagyta.

Gulyás Michelle a sport mellett szenvedélyesen rajong a divatért is
Gulyás Michelle már alig várta, hogy újra versenyezhessen
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Gulyás Michelle: Engem a versenyzés éltet

„Nagyon vártam ezt a versenyt, a visszatérést, és utólag azt is tudom, hogy azért volt bennem fokozott várakozás, mert engem a versenyzés éltet” – nyilatkozta az MTI-nek a selejtezőjét követően. „Ennek egyébként nem volt jelentősége, tétje, csak tovább kellett jutni. Itt azért más a kihívás, mint egy világkupán, és jó, hogy egy könnyebb versenyen tértem vissza.”

Arról is beszélt, hogy nem tartott az OCR-pályától a tavalyi sérülése ellenére. „Nem féltem az akadálypályától, nem volt bennem rossz érzés. Viszont nagyon izgultam, mégpedig azért, mert már rég versenyeztem. A felépülésem után sok akadálypályát teljesítettem edzéseken, de a téthelyzet azért más.”

Túllendültem a tavaly történteken, és élveztem is az OCR-t. Igaz, az egész napot élveztem, bár a vívás küzdelmes volt

 – fogalmazott.

A női versenyben kedden két csoportban zajlottak a küzdelmek, az A-ban 32, a B-ben 33 öttusázó indult, és a szokásostól eltérően nem az első 18, hanem 24 hely ért továbbjutást. Gulyás Michelle a B csoportból simán, hetedikként lépett tovább.

Új lebonyolítás a versenyen

A viadal lebonyolítása a folytatásban is újszerű lesz abból a szempontból, hogy a két 24-es elődöntőből 12-12 öttusázó kerül majd a fináléba, a többiek pedig a B döntőben folytatják.

Gulyás Michelle, vívás
2024.08.11.
2024.08.11.
Gulyás Michelle, vívás, öttusa
Gulyás Michelle, úszás, rajt, öttusa, olimpia
Gulyás Michelle nagyszerű teljesítménnyel olimpiai bajnok lett!
Képeken a női öttusa döntője a párizsi olimpián
2024Párizsolimpia, 2024párizsiolimpia, Olimpia2024, OlimpiaPárizs, Párizs2024, 2024 Paris olympic games, öttusa, női DÖNTŐ, Gulyás Michelle, GulyásMichelle, 2024.08.11.
2024Párizsolimpia, 2024párizsiolimpia, Olimpia2024, OlimpiaPárizs, Párizs2024, 2024 Paris olympic games, öttusa, női DÖNTŐ, Gulyás Michelle, GulyásMichelle, 2024.08.11.
Galéria: Így lett olimpiai bajnok a szenzációs Gulyás Michelle
1/30
Képeken a női öttusa döntője a párizsi olimpián

Arra a kérdésre, hogy a sportágban bevezetett két újítás, az úszás távjának 200-ról 100 méterre csökkentése, illetve a kombinált számban a négy helyett öt lövészet beiktatása tetszik-e neki, így válaszolt:

Az öt lövészetnek örülök, mert az mindig is az erősségem volt, és a több lövés a jobb lövőknek kedvez, jobban szétszórja a mezőnyt. A nézők számára is izgalmasabb lesz így a verseny. Az úszótáv csökkentésének viszont nem örülök, mert így nem jön ki, nem érvényesül az úszótudás

 – mondta.

Ugyanakkor elfogadja, hogy a változtatások célja a sportág látványosabbá tétele.

„El kell fogadni, hogy áldozatot kell hozni a sportág látványosabbá, izgalmasabbá tételéért, és azért, hogy az olimpia műsorán maradjon. Ezért változtattak a távon” – tette hozzá.

A Wiwa Open fedettpályás viadalon szerdán már a 97 fős férfi mezőny selejtezőjét rendezik három csoportban, illetve a nők versenye az elődöntő rangsoroló vívásával folytatódik. Csütörtökön a női elődöntőre, valamint a férfiak körvívására kerül sor, pénteken a női B döntőt és a férfiak elődöntőjét rendezik, szombaton pedig a férfiak B döntője után a női és férfi A döntő következik a Ludovika létesítményeiben.

Ezt követően a világkupa-sorozat áprilisban kezdődik Kairóban, májusban a bulgáriai Pazardzsikban folytatódik, majd júniusban kétszer Budapest lesz a házigazda: előbb június 9. és 13. között a harmadik világkupa-állomást rendezik a magyar fővárosban, majd 26. és 28. között a világkupa-döntőt. Az Európa-bajnokság augusztus 3. és 9. között Isztambulban zajlik majd, az év fő versenye, a világbajnokság pedig a kínai Kujjangban lesz augusztus 24. és 30. között.

