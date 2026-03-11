Az UTE 25 éves olimpiai bajnokának, Gulyás Michelle-nek tavaly júniusban egy akadálypályán (OCR) végzett edzésen eltört a keze, emiatt az idény hátra lévő részében már nem versenyezhetett, a világkupa-döntőt, valamint az Európa- és a világbajnokságot is kihagyta.

Gulyás Michelle már alig várta, hogy újra versenyezhessen

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Gulyás Michelle: Engem a versenyzés éltet

„Nagyon vártam ezt a versenyt, a visszatérést, és utólag azt is tudom, hogy azért volt bennem fokozott várakozás, mert engem a versenyzés éltet” – nyilatkozta az MTI-nek a selejtezőjét követően. „Ennek egyébként nem volt jelentősége, tétje, csak tovább kellett jutni. Itt azért más a kihívás, mint egy világkupán, és jó, hogy egy könnyebb versenyen tértem vissza.”

Arról is beszélt, hogy nem tartott az OCR-pályától a tavalyi sérülése ellenére. „Nem féltem az akadálypályától, nem volt bennem rossz érzés. Viszont nagyon izgultam, mégpedig azért, mert már rég versenyeztem. A felépülésem után sok akadálypályát teljesítettem edzéseken, de a téthelyzet azért más.”

Túllendültem a tavaly történteken, és élveztem is az OCR-t. Igaz, az egész napot élveztem, bár a vívás küzdelmes volt

– fogalmazott.

A női versenyben kedden két csoportban zajlottak a küzdelmek, az A-ban 32, a B-ben 33 öttusázó indult, és a szokásostól eltérően nem az első 18, hanem 24 hely ért továbbjutást. Gulyás Michelle a B csoportból simán, hetedikként lépett tovább.

Új lebonyolítás a versenyen

A viadal lebonyolítása a folytatásban is újszerű lesz abból a szempontból, hogy a két 24-es elődöntőből 12-12 öttusázó kerül majd a fináléba, a többiek pedig a B döntőben folytatják.