Dávid Sándor kardvívóként csapatban magyar bajnok volt, 1959-ben kezdett külsőzni a Népsportnál, ahol 17 éven át tevékenykedett, majd a Magyar Televízió sportosztályára került. A Forma-1-es futamokat 1976-tól 1998-ig kommentálta a magyar tv-nézők számára. Később az Eurosport alapító tagjaként a magyar szerkesztőségben dolgozott. Több mint húsz könyvet írt, közülük a Balczó Andrásról szóló három kiadást ért meg. A gyászról a család számolt be az újságíró oldalán.

Gyászol a magyar sportújságírás, elhunyt Dávid Sándor

Fotó: Dávid Sándor Lapaj - hivatalos oldal

Gyászol a magyar sportújságírás

„Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor „Lapaj” – néhány héttel a 89. születésnapja után - elhunyt. Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után” – írta családja az újságíró Facebook-oldalán.

A Hungaroring egykori sajtófőnöke 1996-ban Feleki László-díjat vehetett át, 2008-ban a Sportújságírók Világnapja alkalmából a Magyar Sportújságírók Szövetsége Életműdíjjal, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollal ismerte el munkásságát. 2016-ban a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjat adományozott számára, 2022-ben pedig Ezüstgerely-díjat érdemelt ki.

Dávid Sándor február 20-án töltötte be 89. életévét.