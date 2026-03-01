A Magyar Úszószövetség elnöke szerint a közel-keleti háborús feszültségből eddig semmi sem érződött Ománban, és amennyiben egy órával korábban indult volna a repülőgépük, úgy semmi fennakadás nem lett volna. Mint ismert, a magyar úszóválogatott Ománban edzőtáborozik, egy részük szombaton indult volna haza, ám légtérzár miatt ezt nem tehették meg.

Wladár Sándor szerint át kell gondolni, miként tudjál kikerülni a háborús zónát

Wladár Sándor a Nemzeti Sportnak árulta el, hogy fantasztikus kéthetes edzőtáboron van túl a magyar úszóválogatott, és egy részük már ma hazaindult volna.

Itt vagyunk az ománi reptéren, és úgy volt, hogy 13.10 perckor indul a repülőgépünk, ami némi késéssel érkezett meg, de 13.30-kor bejelentették, hogy Omán légtérzár alá került, és az összes kimenő járatot törölték. Hatalmas a tömeg, több ezer ember van a reptéren, se ki, se be nem lehet menni, mi is tanácstalanok vagyunk kicsit. Az információs pultok bezártak. A nagykövet úr (Fodor Barnabás – a szerk.) is igyekszik segíteni, de egyelőre várni kell a repülőtársaság tájékoztatására a hogyan továbbról, miközben az otthoni utazásszervezőnk is azon dolgozik, hogyan tud kivinni minket Ománból

– fogalmazott az elnök, aki hozzátette, a válogatott többi tagja hat napot még Ománban készül.

„Omán egyébként nagyon jó felkészülési helyszín. A szállodától háromszáz méterre van az uszoda, jó az idő, nagyon jók a körülmények. Mindenki nagyon keményen készül, rajtunk kívül tizennégyen még itt vannak, ők továbbra is edzenek. Azt át kell gondolnunk, hogy a hazautazásnál hogyan tudjuk kikerülni a háborús zónát” – tette hozzá.