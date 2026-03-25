Az olimpiai ötödik Hámori Luca 66,4 kilogrammal mért be a váltósúlyú meccsére, melyet bosnyák riválissal vív majd, a kiírás szerint négy, saját reményei szerint ennél kevesebb menetben.

Hámori luca nem először csináltat magának ilyen hajat

Nagy jó formában van Hámori Luca

Hámori Luca úgy érzi, a múlt heti Bocskai ökölvívó emlékversenyen már látszott annak az öthetes munkának az eredménye, amit Houstonban végzett el a közelmúltban a legendás Ronnie Shields irányításával, aki korábban többek között Mike Tyson és Evander Hollyfield edzője is volt.

Mindig nyitott vagyok az új dolgokra, ezért igent mondtam a profi mérkőzésre. A riválisomat nem ismerem, de ha ezen a meccsen is sikerül az Amerikában tanultakat kamatoztatni, akkor szerintem nem lehet gond"

– mondta, hozzátéve, hogy természetesen a jövőben is elsősorban az amatőr bokszra koncentrál és a célja, hogy a Los Angeles-i olimpián jól szerepeljen.

Hámori Luca ráadásul nem mindennapi hajkoronával készül a meccsre, a párizsi olimpián már látott frizura most is visszatér.

A szerdai napon több megemlékezést is tartanak Papp László, a háromszoros olimpiai bajnok legenda emlékére, a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban pedig 19 órakor kezdődik majd a profi gála, de a Testnevelési Egyetem pályájának kapui már 14 órakor kinyitnak. Az eseményen – melynek főmeccsét a lengyel Mariusz Wach és az ukrán Viktor Vihriszt vívja majd a Boksz Világszervezet (WBO) nehézsúlyú Európa-bajnoki címéért – beiktatják majd a Magyar Ökölvívó Hírességek Csarnokának első tagjait, és átveszik díjaikat az előző év legjobbjai is. Ekkor mutatják be a Magyar Nemzeti Bank erre az alkalomra 5000 és 25 000 forint névértéken kiadott érméit, a Magyar Posta ünnepi bélyegívét, illetve látható lesz majd az egyik ruhamárka Papp 100-kollekciója is.