Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Papp László születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett szerda esti gálán minden magyar ökölvívó győzött a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A hazai sikerek közül különösen Hámori Luca bemutatkozása emelkedett ki, aki első profi mérkőzésén pontozással verte bosnyák ellenfelét.

Hámori Luca a meccs előtt a közösségi oldalán arról írt, hogy új fejezet kezdődik az életében, mert a profi boksz számára új terep, de éppen ezért is várta izgatottan a kihívást.

Hámori Luca megnyerte az első profi meccsét Forrás: https://www.instagram.com/luca_hamori/
Hámori Luca megnyerte az első profi meccsét
Forrás: https://www.instagram.com/luca_hamori/

Úgy fogalmazott, szeret kilépni a komfortzónájából, új dolgokat kipróbálni, és most ebben is szeretné megmutatni magát. A mérlegelés után azt írta, motivált, készen áll, és a cél ezúttal is a győzelem. Ezt a ringben is igazolta: végül bosnyák ellenfelével szemben pontozásos sikert aratott.

Hámori Luca mellett minden magyar bokszoló nyert

A gálán Szaka István is látványos sikert aratott: a légsúlyú magyar bokszoló már az első menetben padlóra küldte thaiföldi ellenfelét, Marudet Chinsukeepornt, majd miután ismét térdre kényszerítette, a mérkőzés technikai KO-val ért véget. A 79 kilogrammos Akilov Pylyp bosnyák riválisa ellen már az első menetben lezárta az egyoldalú összecsapást.

Hámori előtt Kovács Kruzító, Szabó Szabolcs és Váradi Sándor is nyerni tudott, így a magyar csapat hibátlan mérleggel zárta az estét.

Papp László előtt tisztelegtek

A gála a mérkőzések mellett megemlékezés is volt a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóra. A nap folyamán több koszorúzást és ünnepi programot tartottak, este pedig beiktatták a Magyar Ökölvívó Hírességek Csarnokának alapító tagjait, a sportág magyar olimpiai bajnokait. Az eseményen átadták az előző év legjobbjainak járó díjakat is, emellett bemutatták a Magyar Nemzeti Bank erre az alkalomra kiadott emlékérméit, valamint a Magyar Posta ünnepi bélyegívét.

Látni kell Hámori Luca frizuráját, mielőtt új fejezetet kezd az életében – fotók
A dögös magyar olimpikon meghódította Amerikát, felrobbant az internet
Papp Laci miért nem bocsátott meg soha Vitraynak?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!