A NOB döntése, amely megtiltja a transznemű nőknek az olimpiai játékok női versenyszámaiban való részvételt, nem meglepő módon támogatásra talált a Harry Potter könyvek szerzőjétől, J.K. Rowlingtól, akit 2017 óta rendszeresen bírálnak transzellenes nézetei miatt a közösségi médiában. „A NOB mai döntése üdvözlendő visszatérést jelent a nők és lányok számára a tisztességes sporthoz, de soha nem felejtem el a 2024-es párizsi olimpia botrányát, amikor olyan emberek, akik rendkívül erényesnek és progresszívnek tartják magukat, nyilvánosan szurkoltak a nőket ütő férfiaknak” – írta Rowling az X-en, utalva a NOB azon döntésére, hogy engedélyezte az algériai Imane Khelif indulását a 2024-es párizsi nyári játékok női ökölvívó versenyén, ahol többek között legyőzte Hámori Lucát is az aranyérem felé vezető úton.
A Harry Potter-könyvek szerzője nem változtatott a véleményén
Rowling elítélte a 2024-es olimpiát, amiért engedélyezték Khleifnek, hogy más nőkkel bokszoljon. Khelifet egy évvel korábban kizárták a női világbajnokságról, miután megbukott egy nemi alkalmassági teszten a szervezetében megemelkedett tesztoszteronszint miatt. Az olimpia szervezői kitartottak amellett a döntésük mellett, hogy a nőként született Khelif indulhat a női ökölvívó versenyen, mondván: „Mindenki, aki a női kategóriában versenyez, betartja a versenyzésre való jogosultság szabályait. Nőként szerepelnek az útlevelükben...” A NOB március 26-án bejelentette, hogy a transznemű nőket kitiltják a jövőbeli olimpiai játékok eseményeiről. A szervezet a következő nyilatkozatot adta ki (az AP hírügynökségen keresztül): „Az olimpiai játékokon vagy bármely más NOB-eseményen – beleértve az egyéni és csapatsportokat is – való részvételi jogosultság mostantól a biológiai nőkre korlátozódik.”
Rowling gyakran folyamodott az X-hez, hogy elítélje a női sportágakban versenyző transznemű nőket. Hírhedten közösségi médiás vitába keveredett a HBO „Last Week Tonight” című műsorának műsorvezetőjével, John Oliverrel ez ügyben, „kétségtelenül intelligens embernek” nevezve őt, aki „teljes baromságokat beszél”, miután azt állította, hogy „nincs bizonyíték arra, hogy [a transznemű sportolók] bármilyen veszélyt jelentenének a biztonságra vagy a tisztességre”.
Rowling a NOB transznemű sportolók betiltásáról szóló döntésének ünneplését követően gyorsan dicsérte az HBO „Harry Potter” újraindított sorozatát, amelynek első előzetese egy nappal az olimpia hírének megjelenése előtt jelent meg. Rowling részt vett a sorozat fejlesztésében, és a stúdióvezetőkkel konzultált a készítés során.