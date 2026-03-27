A NOB döntése, amely megtiltja a transznemű nőknek az olimpiai játékok női versenyszámaiban való részvételt, nem meglepő módon támogatásra talált a Harry Potter könyvek szerzőjétől, J.K. Rowlingtól, akit 2017 óta rendszeresen bírálnak transzellenes nézetei miatt a közösségi médiában. „A NOB mai döntése üdvözlendő visszatérést jelent a nők és lányok számára a tisztességes sporthoz, de soha nem felejtem el a 2024-es párizsi olimpia botrányát, amikor olyan emberek, akik rendkívül erényesnek és progresszívnek tartják magukat, nyilvánosan szurkoltak a nőket ütő férfiaknak” – írta Rowling az X-en, utalva a NOB azon döntésére, hogy engedélyezte az algériai Imane Khelif indulását a 2024-es párizsi nyári játékok női ökölvívó versenyén, ahol többek között legyőzte Hámori Lucát is az aranyérem felé vezető úton.

A Harry Potter-könyvek szerzője kiállt a NOB közleménye mellett

A Harry Potter-könyvek szerzője nem változtatott a véleményén

Rowling elítélte a 2024-es olimpiát, amiért engedélyezték Khleifnek, hogy más nőkkel bokszoljon. Khelifet egy évvel korábban kizárták a női világbajnokságról, miután megbukott egy nemi alkalmassági teszten a szervezetében megemelkedett tesztoszteronszint miatt. Az olimpia szervezői kitartottak amellett a döntésük mellett, hogy a nőként született Khelif indulhat a női ökölvívó versenyen, mondván: „Mindenki, aki a női kategóriában versenyez, betartja a versenyzésre való jogosultság szabályait. Nőként szerepelnek az útlevelükben...” A NOB március 26-án bejelentette, hogy a transznemű nőket kitiltják a jövőbeli olimpiai játékok eseményeiről. A szervezet a következő nyilatkozatot adta ki (az AP hírügynökségen keresztül): „Az olimpiai játékokon vagy bármely más NOB-eseményen – beleértve az egyéni és csapatsportokat is – való részvételi jogosultság mostantól a biológiai nőkre korlátozódik.”

Rowling gyakran folyamodott az X-hez, hogy elítélje a női sportágakban versenyző transznemű nőket. Hírhedten közösségi médiás vitába keveredett a HBO „Last Week Tonight” című műsorának műsorvezetőjével, John Oliverrel ez ügyben, „kétségtelenül intelligens embernek” nevezve őt, aki „teljes baromságokat beszél”, miután azt állította, hogy „nincs bizonyíték arra, hogy [a transznemű sportolók] bármilyen veszélyt jelentenének a biztonságra vagy a tisztességre”.