A történet egy olyan ponton kezdődik, ahol sok sportoló karrierje véget érne. Hintermann-nál 2024-ben nyirokcsomó-daganatot diagnosztizáltak, ami miatt az egész szezont kénytelen volt kihagyni.

Hintermann rajongóit sokkolta a bejelentés

Fotó: GUENTHER IBY / APA-PictureDesk

Niels Hintermann harca az életért

A svájci lesikló azonban nem adta fel. A kemoterápiás kezelések és a hosszú rehabilitáció után visszatért a pályára, és ismét versenyezni kezdett a világkupában. Több alkalommal is a legjobb tíz között végzett, ami sokak számára azt jelezte: a súlyos betegség ellenére ismét versenyképes lehet.

Ám a visszatérés nem volt olyan egyszerű, mint kívülről látszott.

Pánikrohamok a rajt előtt

A szezon során egyre gyakrabban fordult elő, hogy Hintermann ugyan ott volt a rajtlistán, de végül visszalépett a versenytől. A svájci sajtó beszámolói szerint pánikrohamok nehezítették a versenyzését.

Courchevelben végül megszületett a döntés. A verseny előtt jelezte: nem tud rajthoz állni – majd röviddel később nyilvánosan is bejelentette visszavonulását.

A testem talán még bírná, de a fejem már nem. Egyszerűen nem megy tovább

– mondta könnyek között.

Három világkupa-győzelem

Niels Hintermann a gyors számok specialistájaként vált ismertté. Pályafutása során három világkupafutamot nyert, legismertebb sikere a legendás wengeni versenyen aratott győzelme volt.

A svájci síző karrierje így mindössze 28 évesen ér véget – nem sérülés vagy formahanyatlás miatt, hanem egy olyan mentális küzdelem következtében, amely sokszor láthatatlan a sportvilág számára.

A története azonban így is különleges marad: Hintermann nemcsak a világkupában győzött, hanem a rák ellen vívott harcot is megnyerte.