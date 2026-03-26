Az utóbbi két vb-n diadalmaskodó Ilia Malinin - aki óriási meglepetésre a milánói olimpián csak nyolcadik volt - 111,29 pontot szerzett. Második helyen a kétszeres Európa-bajnok (2023, 2024), tavaly kontinens harmadik, két éve vb-bronzérmes francia Adam Siao Him Fa zárt 101,85-tel. A 2024-ben Eb-második észt Aleksandr Selevko jött be harmadiknak 96,49 ponttal.

Ilia Malinin szenzációs rövidporgramot adott elő a prágai világbajnokságon

Ilia Malinin szenzációs visszatérése

„Határozottan azért jöttem ide, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy az olimpiai eredmény csak egy egyszeri dolog volt. De most már rájöttem, hogy ez sokkal több, mint korcsolyázás, ez arról szól, hogy versenyezhetek, élvezhetem az egészet és jól érezhetem magam. Amikor megérkeztem, nem voltak nagy elvárásaim. Sok minden történt Milánó óta” – idézi az MTI Malinint, aki hozzátette, miután a programja alatt futó zene véget ért, megkönnyebbült, és azt gondolta, hogy lezárta a történteket, az már a múlt. Tovább kell lépnie, és szerinte minden okkal történt vele. Korábban úgy nyilatkozott, hogy Milánóban összeomlott a nyomás és a pillanat nagysága miatt.

A 111,29-es prágai pontszáma alig marad el a szintén amerikai Nathan Chen 2022-ben felállított 113,97-es világcsúcsától.

Az olimpiai aranyérmet bombameglepetésre begyűjtő kazah Mihail Sajdorov nem versenyez a cseh fővárosban.

A 36 indulóból a legjobb 24 mutathatja be kűrjét szombaton.