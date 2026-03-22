Az elmúlt napokban sokkoló hír rázta meg a sportvilágot: nyilvános akasztással kivégezték a mindössze 19 éves iráni birkózót, Szaleh Mohammadit. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is megszólalt a tragédia után.

Irán nem kegyelmezett a saját bajnokának

Szaleh Mohammadit két másik férfi mellett csütörtökön akasztották fel nyilvános körülmények között Kom városában. Állítólag mindhárman részt vettek az Irán rezsimje elleni országos tüntetésekben, amelyek több mint 30 ezer civil halálához vezettek. Bár mindhárman tagadták a vádakat, végül a tárgyalások során beismerő vallomásokat tettek.

Mohammadi kivégzése világszerte hatalmas felháborodást váltott ki. Az emberi jogi szervezetek szerint a fiatal sportolót igazságtalan eljárás után ítélték halálra, ugyanis a vallomásokat kínzással csikarták ki.

Az üggyel kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök is nyilatkozott, amiben elítélte az iráni rezsimet.

Ezek bűnözők, állatok és szörnyű emberek. Nem vagyok meglepve, hogy három fiatalt kivégeztek demonstrációként”

– mondta az Egyesült Államok elnöke.

A 19 éves birkózó tehetséges sportolónak számított, korábban számos nemzetközi versenyen szerepelt, sőt 2024-ben bronzérmet nyert egy rangos szabadfogású birkózóversenyén Oroszországban.

Reagált a NOB is Irán kegyetlen tettére

Az ügyben megszólalt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is. A szervezet közleményben fejezte ki aggodalmát, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs hatásköre egy szuverén állam törvényeinek vagy politikai rendszerének megváltoztatására.

„Sajnos a mai világ megosztott, tele konfliktusokkal és tragédiákkal. A NOB világszerte törődik a sportolók helyzetével, és mélységesen aggódik, amikor ilyen esetekről szerez tudomást. Azonban a NOB számára nagyon nehéz véleményt nyilvánítani olyan országban zajló történésekről, ahol konfliktus, vagy zavargások vannak, mert gyakran ellentmondásos hírek jelennek meg.

Mint minden sportolóért, aki konfliktusokkal és tragédiákkal néz szembe, úgy különösen aggódunk az iráni sportolók helyzete miatt, akiket az országukban zajló háború sújt. Sajnos ezek a helyzetek egyre gyakrabban kerülnek a figyelem középpontjába az egyre megosztottabb világ miatt, amelyben élünk

– olvasható a Fox News által közzétett közleményben.