A két harcos viszonya már évekre nyúlik vissza, de 2025 végén rosszabbra fordultak a dolgok. Az influenszerből lett bokszoló, Jake Paul egy igazi Predátorral kacérkodik Francis Ngannou személyében.

Ismét ráfázhat Jake Paul?

Fotó: JIM WATSON / AFP

Korábban, amikor még mindkét harcos a PFL (Professional Fighters League) égisze alatt harcolt, Paul ellenfelet keresett a jogi problémák miatt kieső Gervonta Davis helyére. Felvette a kapcsolatot Ngannouval, aki visszautasította a lehetőséget. A kameruni-francia harcos a múlt héten szakított a PFL-lel, majd hétfőn bejelentette, hogy visszatér a Most Valuable Promotions első MMA-gáláján, Philipe Lins ellen.

A szerdai sajtótájékoztatón meglehetősen kínosan üdvözölte egymást Paul és Ngannou. Javában zajlott az esemény, amikor Paul mikrofont ragadott és megkérdőjelezte Ngannou hitelességét, amiért decemberben nem állt ki ellene. A YouTuber felemlegette, hogy ő a hatodik menetben veszített kiütéssel Anthony Joshua ellen, míg a kameruni 2024 márciusában a második menetben kapott ki.

Te voltál az Anthony Joshua előtti opció, és úgy futottál el, mint egy kiskacsa. Le merném fogadni, nem gondoltad volna, hogy tovább bírom ellene, mint te. Csak szólok, hogy bokszban simán megdolgoztatnálak. Imádnám látni”

– mondta Paul, de Ngannou nem hagyta annyiban a dolgot és elmagyarázta neki, hogy nagyon nem tetszik neki a hozzáállása, amiért még meg fog fizetni.

„Szerintem csak úgy viselkedtél, mint egy kisfiú. Nem értetted a helyzetem és kissé tiszteletlen voltál. Ezért szét akarom rúgni a segged. Egyáltalán nem akartam veled verekedni, de most le akarlak nyomni” – vágott vissza Ngannou.

Jake Paul and Francis Ngannou exchange words and are both open to fighting each other 👀



A DAZN információi szerint, ha a Predátor becenévre hallgató Ngannou legyőzi Linst, akkor jöhetne egy bokszmeccs Paul ellen az év végén, vagy valamikor 2027 elején. Jake Paul még mindig lábadozik, miután Joshua brutálisan kiütötte és több helyen eltörte állkapcsát. Paul azóta két állkapocsműtéten is átesett.