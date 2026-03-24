Jake Paul nem egy ijedős típus, korábban Mike Tysonnal és Anthony Joshuával is megküzdött a ringben. A nála 30 évvel idősebb legendát ugyan le tudta győzni, a brit klasszis ellen azonban sokkoló vereséget szenvedett decemberben. A korábbi nehézsúlyú világbajnok a hatodik menetben vetett véget az ütközetnek, hatalmas pofonjai következtében Paul állkapcsa két helyen is eltört.

Jake Pault nem kímélte Anthony Joshua a ringben

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Jake Paul kihívta a korábbi UFC-bajnokot

A Joshua elleni mérkőzést megelőzően többen is féltették Pault, mondván a brit bokszoló maradandó kárt tehet benne, sőt, akár meg is ölheti a ringben. A botrányairól is elhíresült youtuber végül túlélte az összecsapást, de az állába titán lemezek kerültek, és egy ideig a beszéd is gondot okozott neki, úgy összeverte riválisa. Paul azonban máris visszatérne a szorítóba, következő ellenfelének a korábbi UFC-bajnokot, a kameruni Francis Ngannou-t szemelte ki.

„Nem mondanám, hogy hosszú lenne a lehetséges ellenfelek listája. Úgy gondolom, legutóbb Francis Ngannou sokat hencegett.

Ő számomra könnyű ellenfél lenne, mert borzalmas ökölvívó”

– nyilatkozta Paul, aki szerint ő túl nagy falat lenne a kameruni bunyósnak.

"Francis Ngannou is an easy fight for me, he's a terrible boxer" 👀



Jake Paul looks at his boxing plans for the future following his previous fight against Anthony Joshua, and is eyeing up Francis Ngannou as his next opponent 🥊 pic.twitter.com/WHk5yYqYZw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) March 23, 2026

Persze Ngannou válasza nem maradt el.

„Nem érdekel, hogy Jake Paul ellen küzdjek, csak az, hogy szétrúgjam a seggét”

– mondta a 193 centiméter magas nehézsúlyú óriás.

A 39 éves harcos 2023 októberében Tyson Fury ellen debütált profi ökölvívóként. Az ütközet során Ngannou a harmadik menetben padlóra küldte a britet, ám végül vitatható döntést követően megosztott pontozással Furyt hozták ki győztesnek a bírók. A kameruni 2024 márciusában Joshua ellen tért vissza, de a 36 éves sztár a második menetben kegyetlenül kiütötte.

Francis Ngannou lehet Jake Paul következő ellenfele

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Jake Paul kiütéses győzelemmel térne vissza?

Paul szerint Joshuához hasonlóan ő is elintézni a ringben Ngannou-t.

„Visszatérek a nehézsúlyba, és kiütöm, ahogy Joshua tette, eszméletlenre verem.

Tudja, hogy Joshuával szemben tovább bírtam, mint ő. Engem nem ütöttek ki” – hencegett az amerikai, aki viszont nem biztos benne, hogy Ngannou egyáltalán aláírná-e a szerződést.