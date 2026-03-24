Jake Paul nem egy ijedős típus, korábban Mike Tysonnal és Anthony Joshuával is megküzdött a ringben. A nála 30 évvel idősebb legendát ugyan le tudta győzni, a brit klasszis ellen azonban sokkoló vereséget szenvedett decemberben. A korábbi nehézsúlyú világbajnok a hatodik menetben vetett véget az ütközetnek, hatalmas pofonjai következtében Paul állkapcsa két helyen is eltört.
Jake Paul kihívta a korábbi UFC-bajnokot
A Joshua elleni mérkőzést megelőzően többen is féltették Pault, mondván a brit bokszoló maradandó kárt tehet benne, sőt, akár meg is ölheti a ringben. A botrányairól is elhíresült youtuber végül túlélte az összecsapást, de az állába titán lemezek kerültek, és egy ideig a beszéd is gondot okozott neki, úgy összeverte riválisa. Paul azonban máris visszatérne a szorítóba, következő ellenfelének a korábbi UFC-bajnokot, a kameruni Francis Ngannou-t szemelte ki.
„Nem mondanám, hogy hosszú lenne a lehetséges ellenfelek listája. Úgy gondolom, legutóbb Francis Ngannou sokat hencegett.
Ő számomra könnyű ellenfél lenne, mert borzalmas ökölvívó”
– nyilatkozta Paul, aki szerint ő túl nagy falat lenne a kameruni bunyósnak.
Persze Ngannou válasza nem maradt el.
„Nem érdekel, hogy Jake Paul ellen küzdjek, csak az, hogy szétrúgjam a seggét”
– mondta a 193 centiméter magas nehézsúlyú óriás.
A 39 éves harcos 2023 októberében Tyson Fury ellen debütált profi ökölvívóként. Az ütközet során Ngannou a harmadik menetben padlóra küldte a britet, ám végül vitatható döntést követően megosztott pontozással Furyt hozták ki győztesnek a bírók. A kameruni 2024 márciusában Joshua ellen tért vissza, de a 36 éves sztár a második menetben kegyetlenül kiütötte.
Jake Paul kiütéses győzelemmel térne vissza?
Paul szerint Joshuához hasonlóan ő is elintézni a ringben Ngannou-t.
„Visszatérek a nehézsúlyba, és kiütöm, ahogy Joshua tette, eszméletlenre verem.
Tudja, hogy Joshuával szemben tovább bírtam, mint ő. Engem nem ütöttek ki” – hencegett az amerikai, aki viszont nem biztos benne, hogy Ngannou egyáltalán aláírná-e a szerződést.
„Lehet, hogy nem vállalná a mérkőzést, mert szerintem legbelül nem akarna megszégyenülni” – tette hozzá Paul, aki még mindig lábadozik a Joshua ellen elszenvedett kettős állkapocstörésből, de ragaszkodik hozzá, hogy a szörnyű sérülése ellenére mielőbb visszatérjen a ringbe.
- Kapcsolódó cikkek