Tűzoltót kell hívni Magyar Péter gigantikus nyíregyházi leégése után – fotó

Anthony Joshua ellen már megjárta, ám újabb félelmetes bunyós ellen lépne ringbe a botrányhős amerikai influenszer. A youtuberből profi ökölvívóvá vált Jake Paul a nehézsúlyú MMA-harcost, Francis Ngannou-t hívta ki, ám magabiztosan állítja, hogy ezúttal győztesen szállna ki a szorítóból.

Jake Paul nem egy ijedős típus, korábban Mike Tysonnal és Anthony Joshuával is megküzdött a ringben. A nála 30 évvel idősebb legendát ugyan le tudta győzni, a brit klasszis ellen azonban sokkoló vereséget szenvedett decemberben. A korábbi nehézsúlyú világbajnok a hatodik menetben vetett véget az ütközetnek, hatalmas pofonjai következtében Paul állkapcsa két helyen is eltört.

US boxer and influencer Jake Paul gets hit by British boxer Anthony Joshua (R) in a non-title heavyweight bout at the Kaseya Center in Miami, Florida on December 19, 2025. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)
Jake Pault nem kímélte Anthony Joshua a ringben
Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Jake Paul kihívta a korábbi UFC-bajnokot

A Joshua elleni mérkőzést megelőzően többen is féltették Pault, mondván a brit bokszoló maradandó kárt tehet benne, sőt, akár meg is ölheti a ringben. A botrányairól is elhíresült youtuber végül túlélte az összecsapást, de az állába titán lemezek kerültek, és egy ideig a beszéd is gondot okozott neki, úgy összeverte riválisa. Paul azonban máris visszatérne a szorítóba, következő ellenfelének a korábbi UFC-bajnokot, a kameruni Francis Ngannou-t szemelte ki. 

„Nem mondanám, hogy hosszú lenne a lehetséges ellenfelek listája. Úgy gondolom, legutóbb Francis Ngannou sokat hencegett. 

Ő számomra könnyű ellenfél lenne, mert borzalmas ökölvívó” 

– nyilatkozta Paul, aki szerint ő túl nagy falat lenne a kameruni bunyósnak.

Persze Ngannou válasza nem maradt el. 

„Nem érdekel, hogy Jake Paul ellen küzdjek, csak az, hogy szétrúgjam a seggét”

– mondta a 193 centiméter magas nehézsúlyú óriás.

A 39 éves harcos 2023 októberében Tyson Fury ellen debütált profi ökölvívóként. Az ütközet során Ngannou a harmadik menetben padlóra küldte a britet, ám végül vitatható döntést követően megosztott pontozással Furyt hozták ki győztesnek a bírók. A kameruni 2024 márciusában Joshua ellen tért vissza, de a 36 éves sztár a második menetben kegyetlenül kiütötte.

Cameroon's Francis Ngannou gestures during a weigh-in in Riyadh on October 18, 2024, ahead of tomorrow's PFL Super Fight "Battle of the Giants's" mixed martial arts bout against Brazil's Renan Ferreira. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)
Francis Ngannou lehet Jake Paul következő ellenfele
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Jake Paul kiütéses győzelemmel térne vissza?

Paul szerint Joshuához hasonlóan ő is elintézni a ringben Ngannou-t. 

„Visszatérek a nehézsúlyba, és kiütöm, ahogy Joshua tette, eszméletlenre verem. 

Tudja, hogy Joshuával szemben tovább bírtam, mint ő. Engem nem ütöttek ki” – hencegett az amerikai, aki viszont nem biztos benne, hogy Ngannou egyáltalán aláírná-e a szerződést.

„Lehet, hogy nem vállalná a mérkőzést, mert szerintem legbelül nem akarna megszégyenülni” – tette hozzá Paul, aki még mindig lábadozik a Joshua ellen elszenvedett kettős állkapocstörésből, de ragaszkodik hozzá, hogy a szörnyű sérülése ellenére mielőbb visszatérjen a ringbe.

