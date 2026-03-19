A téli olimpián arany- és ezüstérmet nyerő holland gyorskorcsolyázó nem csak sikereivel került a középpontba a játékokon. Jutta Leerdam a döntő megnyerése után ugyanis ikonikusát villantott, versenyruhája pedig valami egészen elképesztő összegért kelt el. A licit egészen 195 ezer euróig (nagyjából 73,5 millió forint) kúszott fel, azonban a ruha státuszát időközben módosították.

Félreértés történt Jutta Leerdam ruhájával kapcsolatban?

A 27 éves holland, dresszének státusza eredetileg „használt versenyruha” volt, ezt azonban „olimpiai korcsolyaruhára” változtatták - jelentette be az aukciót szervező MatchWornShirt (MWS) és a NOCNFS. A legmagasabb ajánlatot tevő licitáló azonban így is kifizeti az ajánlott 195 ezer eurót.

Az aukció szervezői bejelentették, hogy az összes többi árverésre bocsátott versenyruha viszont valóban viselt darab. Szerintük a Jake Paul barátnője által hordott dressz esetében tévedés történt, amely „félreértésnek” tudható be, és „nem szándékos”.

„Mivel az érintettek nem szeretnék, hogy a gyerekek egy félreértés miatt szenvedjenek, közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a megajánlott összeget fenntartják. Az összes ruha együttes árverése több mint 275 000 eurót hozott. Femke Kok, az 500 méteres bajnok ruhája volt a második legnépszerűbb, 4802 eurós bevétellel” – áll a közleményben.

A bevétel Leerdam és más olimpiai bajnokok nevelőklubjaihoz került, így támogatják a jövő nagy sztárjait.