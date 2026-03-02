Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkijék lebuktak, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság olajvezeték működőképes! 

Olvasta?

Irán többször is merényletet kísérelt meg Trump ellen

Link másolása
Vágólapra másolva!
A téli olimpia legnépszerűbb sztárjának ruhájáért döbbenetes összeget fizettek. Az olimpiai bajnok holland gyorskorcsolyázó, Jutta Leerdam dresszét 195 ezer euróért árverezték el.

Jutta Leerdam emlékezetes pillanatokkal búcsúzott a téli olimpiától: arany- és ezüstéremmel, valamint egy új ötkarikás rekorddal a tarsolyában hagyta el Milano Cortinát. A holland klasszis – aki a botrányhős youtuber ökövívó, Jake Paul barátnője – Olaszországban azzal is a figyelem középpontjába került, hogy az aranyérem megnyerése után ikonikusat villantott, legutóbb pedig arról szóltak a hírek, hogy a versenyruhája egészen elképesztő összegért kelt el.

Jutta Leerdam szolidan nekivetkőzött az olimpia a aranyérem megszerzése után
Jutta Leerdam volt a 2026-os téli olimpia egyik legnagyobb sztárja
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Jutta Leerdam versenyruhájáért egy vagyont fizettek

A 27 éves holland gyorskorcsolyázó overálja hihetetlen összegért talált gazdára. A licit során sokáig csak 3 millió forint körül mozgott a legmagasabb összeg, ám később két rendkívül tehetős résztvevő minden képzeletet felülmúló ajánlatot tett. A Bors megírta, hogy a döbbenetes végösszeg 195 ezer euró (nagyjából 73,5 millió forint) lett, ennyi pénzből Budapesten már egy kisebb panellakást is lehet venni.

A hatalmas összeg azonban nem Jutta Leerdam zsebébe került: 

a jelentős bevételt azok a klubok kapják meg, ahol a holland csapat tagjainak pályafutása elkezdődött, így támogatják a jövő olimpikonjainak felnevelését.

Íme, néhány szexi kép Jutta Leerdamról:

Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam
Galéria: Elképesztően szexi a holland sztársportolónő, Jutta Leerdam
1/26
A szuperszexi, olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázónő, Jutta Leerdam

Kapcsolódó cikkek

Jake Paul barátnője elképesztő luxusban utazott el a téli olimpiára – képek
Jake Paul újabb hatalmas pofont kapott Anthony Joshuától
A botrányhős YouTube-sztár szexi menyasszonya ellopta a show-t az Uszik-Dubois bokszmeccsen

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!