Jutta Leerdam emlékezetes pillanatokkal búcsúzott a téli olimpiától: arany- és ezüstéremmel, valamint egy új ötkarikás rekorddal a tarsolyában hagyta el Milano Cortinát. A holland klasszis – aki a botrányhős youtuber ökövívó, Jake Paul barátnője – Olaszországban azzal is a figyelem középpontjába került, hogy az aranyérem megnyerése után ikonikusat villantott, legutóbb pedig arról szóltak a hírek, hogy a versenyruhája egészen elképesztő összegért kelt el.

Jutta Leerdam volt a 2026-os téli olimpia egyik legnagyobb sztárja

Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

Jutta Leerdam versenyruhájáért egy vagyont fizettek

A 27 éves holland gyorskorcsolyázó overálja hihetetlen összegért talált gazdára. A licit során sokáig csak 3 millió forint körül mozgott a legmagasabb összeg, ám később két rendkívül tehetős résztvevő minden képzeletet felülmúló ajánlatot tett. A Bors megírta, hogy a döbbenetes végösszeg 195 ezer euró (nagyjából 73,5 millió forint) lett, ennyi pénzből Budapesten már egy kisebb panellakást is lehet venni.

A hatalmas összeg azonban nem Jutta Leerdam zsebébe került:

a jelentős bevételt azok a klubok kapják meg, ahol a holland csapat tagjainak pályafutása elkezdődött, így támogatják a jövő olimpikonjainak felnevelését.

