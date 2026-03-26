A kiváló futó, Keely Hodgkinson áll meg: továbbra is hajt első szabadtéri világbajnoki címére, és különösen motiválja, hogy 2029-ben hazai közönség előtt versenyezhetne. Csakhogy ennek komoly akadálya lehet a londoni helyszín körüli vita.

Keely Hodgkinson porig alázta a West Ham Unitedet

Miért szólt be Keely Hodgkinson?

A tervek szerint a vb-nek a London Stadium adna otthont, ám a stadion jelenlegi bérlője,

a West Ham United nem hajlandó ideiglenesen sem kiköltözni. A klub arra hivatkozik, hogy a szerződésük „elsőbbséget biztosít” számukra a futballszezon idején – márpedig a világbajnokságot szeptemberre tervezik.

Hodgkinson – aki köztudottan a Manchester United szurkolója – nem hagyta szó nélkül a helyzetet, és egy humoros, ám csípős megjegyzéssel szúrt oda a londoni klubnak.

A brit csapat több érmet fog szerezni abban a stadionba, mint amennyit a West Ham valaha látott a teljes története során”

– írta nevetős és szívecskés emojikkal.

A beszólás hatalmas visszhangot váltott ki a közösségi médiában. Sokan értékelték a humorát, még akkor is, ha a poén éppen az ő csapatukra célzott. Egy drukker például így reagált:

„Na jól van, Keely, pár napja még neked szurkoltunk!” Mások viszont egyenesen ünnepelték: „Mondd meg nekik, Keely!” – írta valaki,

míg egy harmadik hozzátette: „Eddig is kedveltem, de most már imádom! Micsoda csaj!”