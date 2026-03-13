A 29 esztendős norvég Klaebo pénteken a közösségi oldalán megosztott egy képet, amelyen kórházi ágyban fekve felmutatja a hüvelykujját.

Klaebo a téli olimpián hat aranyérmet nyert

Fotó: CROSNIER JULIEN / KMSP

Klaebo egy nappal korábban, a számára hazai, drammeni viadalon esett el – az előtte földre került amerikai Ben Ogden ráesett a léceire –, beverte a fejét, ám „szerencsére minden rendben van” — írta a bejegyzésben, amelyet a Bee Gees dala, a Stayin’ Alive kíséretében posztolt.

Mint jelezte, néhány nap pihenőt vesz ki az edzéseket és az internethasználatot illetően, hogy minden rendben legyen a felépülése során.

Klaebo már jobban van

„Csak egy fejem van, szóval nagyon vigyáznom kell rá” — fűzte hozzá.

Johannes Hösflot Klaebo a téli ötkarikás játékokon — a tavalyi világbajnokságon nyújtott teljesítményét megismételve — mind a hat számban diadalmaskodott a Fiemme-völgyben, így már 11-szeres ötkarikás aranyérmes és a téli örökranglista élén áll — emlékeztetett az MTI.