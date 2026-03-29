Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint Kós Hubert, aki éppen szombaton ünnepelte 23. születésnapját, 1:34.13 perces idővel diadalmaskodott, ezzel saját, 1:34.21-es nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) javította meg.

Kós Hubert edzője elképesztő dolgokat mondott

A 200 méter hát olimpiai bajnoka pénteken 100 yardos hátúszásban is rekorddal diadalmaskodott, azt megelőzően pedig 100 yard pillangón lett második úgy, hogy a korábbi csúcsot állította be. Kós győzelmeinek (is) köszönhetően a Texas megvédte egyetemi bajnoki címét, míg a magyar úszó − aki utoljára szerepelt NCAA-döntőben, mivel hamarosan befejezi tanulmányait − sorozatban harmadszor diadalmaskodott aktuális csapatával, első sikerét még az Arizona State Sun Devils együttesével érte el.

Bob Bowman, Michael Phelps legendás edzője a Texas sikere után közös sajtótájékoztatót tartott a magyar olimpiai bajnokkal, mely során elárulta, hogy nem mindig bízott meg Kósban.

Nagyon elégedett vagyok, hogy így helytálltunk, és különösen elégedett vagyok ezzel a sráccal itt mellettem.”

„Ha láttátok volna, milyen volt három éve, amikor idekerült, és milyen most, az elképesztő fejlődés – idézte Bowman kijelentését a Magyar Nemzet. − Nagyon büszke vagyok rá. Ő indította a váltót, és ő úszta a 200 hátat is. Ha valakiben bíznom kell ezekben a helyzetekben, akkor az ő. Három éve ő lett volna az utolsó, akiben megbíztam volna. De azóta rengeteget érett, megtanult edzeni, megtanult versenyezni. Nem is lehetnék büszkébb rá.”

Kós megváltozásáról természetesen részletesebben is beszámolt a legendás edző.

„Most már érti a „játékot”. Időbe telt, mire rájött, mi a fontos, és mi nem az. Tudja, hogyan kell felkészülni egy nagy versenyre. Tud türelmes lenni, ha nem megy jól az úszás, mert tudja, hogy a végén meg fog térülni. Most így is lett. Nagyon sokat fejlődött abban, hogy megértse, hogyan működik ez az egész” − tette hozzá.

A 23 éves olimpikon megerősítette trénere állításait.