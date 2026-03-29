Hihetetlen formában a magyar olimpiai bajnok. Kós Hubert minden idők legjobb idejét érte el 200 yardos (182,88 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő szombati zárónapján, ezzel harmadszor is egyetemi bajnok lett.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint Kós Hubert, aki éppen szombaton ünnepelte 23. születésnapját, 1:34.13 perces idővel diadalmaskodott, ezzel saját, 1:34.21-es nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) javította meg.

Kós Hubert nem hivatalos világcsúcsát javította meg
Kós Hubert nem hivatalos világcsúcsát javította meg
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert edzője elképesztő dolgokat mondott

A 200 méter hát olimpiai bajnoka pénteken 100 yardos hátúszásban is rekorddal diadalmaskodott, azt megelőzően pedig 100 yard pillangón lett második úgy, hogy a korábbi csúcsot állította be. Kós győzelmeinek (is) köszönhetően a Texas megvédte egyetemi bajnoki címét, míg a magyar úszó − aki utoljára szerepelt NCAA-döntőben, mivel hamarosan befejezi tanulmányait − sorozatban harmadszor diadalmaskodott aktuális csapatával, első sikerét még az Arizona State Sun Devils együttesével érte el.

Bob Bowman, Michael Phelps legendás edzője a Texas sikere után közös sajtótájékoztatót tartott a magyar olimpiai bajnokkal, mely során elárulta, hogy nem mindig bízott meg Kósban.

Nagyon elégedett vagyok, hogy így helytálltunk, és különösen elégedett vagyok ezzel a sráccal itt mellettem.”

„Ha láttátok volna, milyen volt három éve, amikor idekerült, és milyen most, az elképesztő fejlődés – idézte Bowman kijelentését a Magyar Nemzet. − Nagyon büszke vagyok rá. Ő indította a váltót, és ő úszta a 200 hátat is. Ha valakiben bíznom kell ezekben a helyzetekben, akkor az ő. Három éve ő lett volna az utolsó, akiben megbíztam volna. De azóta rengeteget érett, megtanult edzeni, megtanult versenyezni. Nem is lehetnék büszkébb rá.”

Kós megváltozásáról természetesen részletesebben is beszámolt a legendás edző.

„Most már érti a „játékot”. Időbe telt, mire rájött, mi a fontos, és mi nem az. Tudja, hogyan kell felkészülni egy nagy versenyre. Tud türelmes lenni, ha nem megy jól az úszás, mert tudja, hogy a végén meg fog térülni. Most így is lett. Nagyon sokat fejlődött abban, hogy megértse, hogyan működik ez az egész” − tette hozzá.

A 23 éves olimpikon megerősítette trénere állításait.

Nagyon hálás vagyok az NCAA-s évekért. Teljesen más úszó és ember voltam, mielőtt idejöttem, és mielőtt Bobbal dolgozhattam. Szerencsés vagyok, hogy ennyit segített nekem, és hogy ilyen csapattársaim voltak, mint Léon Marchand és a texasi srácok” − zárta gondolatait Kós Hubert.

