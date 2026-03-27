Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar versenyzője, Kós Hubert − egy nappal 23. születésnapja előtt − hatalmas csatát vívott a 100 méter pillangó olimpiai ezüstérmesével, a kanadai Josh Liendóval, aki végül öt századdal gyorsabb volt nála − írja az MTI.

Kós Hubert ezúttal 100 yard pillangón remekelt

Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert egyéni csúcsot úszott

Josh Liendo a korábbi saját, nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) megjavítva, 42.49 másodperccel csapott célba, Kós pedig az előző rekorddal megegyező idővel, 42.54-gyel zárt.

A magyar klasszis óriási egyéni csúcsot úszott, hiszen eddigi legjobbja 44.05 volt.

Jó verseny volt, nagyon élveztem. Ennél többet nem tudtam volna kihozni ebből. Így is csak az utolsó méteren vert meg a világrekorder, és az időm minden idők második legjobbja, 0.25-tel jobb, mint amit Caeleb Dressel valaha úszott

− értékelt Kós a hazai szövetség közösségi oldalán.