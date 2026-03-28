Kós Hubert szenzációs formában úszik. A magyar olimpiai bajnok már a 100 yardos pillangóúszásban is nagyot villantott, hiszen úgy csapott be a második helyen, hogy mindössze öt századdal kapott ki attól a Josh Liendótól, aki 42.54-es idejével beállította a korábbi rekordot.

Kós Hubert nagy győzelmet aratott

Kós Hubert születésnapi ajándéka

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka − egy nappal 23. születésnapja előtt − 43.08 másodperccel lett a selejtezők legjobbja, ezzel saját 43.20-as nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) adta át a múltnak.

Szuper boldog vagyok, hiszen inkább a hosszabb távokra készültünk. Holnap jön a kétszáz hát ”

− idézte a 200 méteres hátúszás olimpiai bajnokát a Magyar Nemzet.

Kós Hubert szombaton, március 28-án ünnepli 23. születésnapját, ottani idő szerint tehát egy nappal előtte úszta meg ezt a szenzációs időt, vagyis az ajándékot sokkal inkább a magyar szurkolók kapták.