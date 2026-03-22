Kozák Luca az elődöntőben 8.01 másodperccel a hetedik lett futamában, így nem jutott be a fináléba a lengyelországi Torunban zajló fedettpályás atlétikai világbajnokságon.

Kozák Luca országos csúcsot futott a fedett pályás atlétikai világbajnokságon

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A 29 éves magyar sprinter remek formában érkezett a vb-re, a szezonban ugyanis folyamatosan javuló eredményeket produkált, 60 méter síkon 7.30 másodpercre javította legjobbját, gáton pedig kétszer futott 8 másodpercen belül. Vasárnap délelőtt aztán bizonyította, hogy tökéletesen sikerült a formaidőzítése, ugyanis kiváló futást produkált, és futamából a második helyen jutott az elődöntőbe, ráadásul 7.88 másodperces eredményével négy századdal megjavította saját országos rekordját.

A 100 gáton Európa-bajnoki ezüstérmes debreceni atléta első futása után elégedetten nyilatkozott, és azt ígérte, este megpróbál még jobbat futni, ez azonban nem sikerült. Kozák a három elődöntős futam közül az elsőben kapott helyet, mások mellett a holland klasszis Nadine Visser, illetve a bahamai Megan Simmonds társaságában. A magyar fut a rajt után nem kapott jól lábra, és később sem tudott olyan pörgősen futni, mint délelőtt, s végül a hetedik helyen ért célba 8.01 mp-es eredménnyel.

Ezzel rögtön eldőlt, hogy nem juthat fináléba, melybe a futamok első két helyezettjei és a további két legjobb idő birtokosa került. Az pedig különösen fájó lehet a számára, hogy délelőtti idejével biztosan jutott volna a legjobb nyolc közé, ugyanis 7.90 és 7.91 mp-cel lehetett fináléba jutni.

„Nem volt az igazi. Nem raktam össze jól, pedig a bemelegítés jól sikerült, és úgy éreztem, a koncentrációm, a fókusz is megvan” - nyilatkozta az M4 Sportnak Kozák Luca. „Sajnos a rajt után Megan nagyon megvert, és onnan kapkodni kellett, így pedig kicsit görcsössé váltam. Pont azt csináltam amit nem szabad, és picit másra figyeltem.”

Kozák beszélt arról is, hogy kettős érzések vannak benne, mert egyrészről örül az országos csúcsnak, ami nagyon biztató a szabadtéri szezon előtt, viszont van bennem hiányérzet az elrontott elődöntős futás miatt.