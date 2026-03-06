Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a 2026-os téli olimpia lesiklósversenye. Az amerikai sílegenda a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Vonnt csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A 41 éves sportoló a sípcsontján kívül a jobb bokáját is eltörte, horrorbukását követően többször megműtötték, és még annak a lehetősége is felmerült, hogy amputálni kellene a lábát.

Lindsey Vonn nagyon balszerencsés volt a téi olimpián

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Lindsey Vonn máris edzésbe állt?

Vonn február 8-án szenvedett súlyos sérülést, alig egy hónappal később azonban mindenkit sokkolt. A klasszis olimpikon a közösségi oldalán osztott meg egy posztot, amely tanúsága szerint máris edzésbe állt. A feltöltött videóban látható, amint az olimpiai és világbajnok alpesi síző súlyemeléssel fokozza rehabilitációját, valamint különféle erősítő gyakorlatokat végez.

„Természetesen vannak nehéz pillanatok, de mégis hálás vagyok... és továbbra is keményen dolgozom. Az egyetlen célom, hogy meggyógyuljak”

– posztolta Vonn, aki ezzel teljesen lenyűgözte a rajongóit.

Súlyos balesete után Vonn úgy fogalmazott, hogy „darabokban volt”, a kórházban vérátömlesztésre is szüksége volt. Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak, és csak ezután tudják az orvosok megműteni a szakadt keresztszalagját. Ennek ellenére a klasszis sportoló elképesztő akaraterőről tanúbizonyságot téve máris edzésbe állt, hogy minél hamarabb formába lendüljön, ugyanis továbbra sincs szándékában visszavonulni.

