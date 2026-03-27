Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a 2026-os téli olimpia. Az amerikai sílegenda a lesiklóverseny elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. A 41 éves sportolót csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az olimpiai bajnok klasszis a sípcsontján kívül a jobb bokáját is eltörte, horrorbukását követően többször megműtötték, és még annak a lehetősége is felmerült, hogy amputálni kellene a lábát. Kevesebb mint egy hónappal a bukása után azonban mindenkit meglepett, máris edzésbe állt, majd újabb videóval sokkolta a rajongóit.

Lindsey Vonn nem adja fel, elképesztő kitartás jellemzi

Lindsey Vonn döbbenetes interjút adott

Az amerikai sportoló nemrég terjedelmes interjút adott, melyben először beszélt részletesen a horrorbalesetéről.

„Világelső voltam, az olimpia egyik nagy esélyese. Azért mentem oda, hogy bajnok legyek, most pedig tolószékben ülök. Pontosan abban a mentális állapotban voltam, amiben lenni szerettem volna. Készen álltam a rajtra” – mondta Vonn, majd felidézte a drámai pillanatokat.

Eltört a lábam. A síléceim meg rajtam voltak. Megcsavarodott a lábam, és nem tudtam levenni a síléceimet. Nem tudtam mozdulni, és segítségért kiabáltam”

– emlékezett vissza Vonn a balesetére.

Lindsey Vonn hatalmasat bukott a téli olimpián

Lindsey Vonn: A fájdalom beleégett az agyamba

A kórházban valóságos borzalmakat kellett átélnie, erre érthetően nem szívesen emlékszik vissza.

„A kórházban először mindenféle fájdalomcsillapítót adtak. A gyógyszerek hatása nem tartott sokáig. Iszonyatos fájdalmaim voltak.

Ahogy csak bírtam, üvöltöttem, azt akartam, hogy vigyenek el onnan. A fájdalom nem csökkent, beleégett az agyamba”

– mondta az amerikai sílegenda, akit az orvosi csapat döntése értelmében egy nagyobb kórházba, Trevisóba szállítottak át. Itt alig tudott leszállni, mert lesifotósok várták, ugyanis valahogyan kiszivárgott, hová viszik Vonnt. Az olimpiai bajnok hálás a trevisói orvosoknak és ápolóknak, azonban a keserű kórházi napokat nem tudja kitörölni az életéből.